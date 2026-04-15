Айлу Фишер заметили с 38-летним футболистом после развода с Сашей Бароном Коэном

50‑летняя австралийская актриса Айла Фишер впервые после развода появилась на публике с новым избранником — бывшим 38‑летним футболистом Ларри Коэном, — сообщает Daily Mail.
Пару заметили в Лондоне в минувшую субботу: они направились в клуб Soho House и не скрывали своих чувств на публике.
Напомним, Айла и Саша Барон Коэн объявили о расставании в конце 2023 года, развод был окончательно завершён в июне 2025‑го. У пары трое общих детей. В ноябрьском интервью изданию NewBeauty актриса призналась, что пережила «очень непростой период» после разрыва, назвав его «особой формой горя».
В отличие от экс‑супруги, Саша Барон Коэн довольно быстро начал новые отношения: спустя три месяца после завершения развода появились сообщения о его романе с 27‑летней моделью Ханной Палмер, а позже актера сфотографировали с 26‑летней блогершей Келси Калемайн.