Критики с восторгом приняли сериал с Эль Фаннинг и Николь Кидман

Комедийно-драматический сериал «У Марго проблемы с деньгами», вышедший на Apple TV+ 15 апреля 2026 года, получил почти максимальный показатель «свежести» (96%) на сайте-агрегаторе рецензий и оценок Rotten Tomatoes.
Полученная оценка основана на 26 рецензиях критиков. Из них только одна оказалась с негативным комментарием. Пользовательская оценка на момент публикации новости на Rotten Tomatoes не отображалась.
Проект основан на одноименном романе Руфи Торп и рассказывает историю студентки Марго Милле, которая после незапланированной беременности бросает колледж и заводит аккаунт на OnlyFans. По сюжету, Марго возвращается к своему отцу — бывшему рестлеру по прозвищу Джинкс, который помогает дочери выстроить незабываемый онлайн-образ и превратить откровенный блог в способ заработка.
Главную роль в сериале исполнила Эль Фаннинг, которая также выступила исполнительным продюсером. В актерский состав также вошли Ник Офферман, Мишель Пфайффер, Майкл Ангарано и Николь Кидман, шоураннером проекта стал Дэвид Э. Келли.
Первый сезон включает восемь эпизодов. На релизе доступны три серии. Выход финала запланирован на 20 мая 2026 года.