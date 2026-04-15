Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Критики с восторгом приняли сериал с Эль Фаннинг и Николь Кидман

Сериал про OnlyFans «У Марго проблемы с деньгами» набрал 96% на Rotten Tomatoes
Кадр из сериала «У Марго проблемы с деньгами»
Кадр из сериала «У Марго проблемы с деньгами»

Комедийно-драматический сериал «У Марго проблемы с деньгами», вышедший на Apple TV+ 15 апреля 2026 года, получил почти максимальный показатель «свежести» (96%) на сайте-агрегаторе рецензий и оценок Rotten Tomatoes.

Полученная оценка основана на 26 рецензиях критиков. Из них только одна оказалась с негативным комментарием. Пользовательская оценка на момент публикации новости на Rotten Tomatoes не отображалась.

Проект основан на одноименном романе Руфи Торп и рассказывает историю студентки Марго Милле, которая после незапланированной беременности бросает колледж и заводит аккаунт на OnlyFans. По сюжету, Марго возвращается к своему отцу — бывшему рестлеру по прозвищу Джинкс, который помогает дочери выстроить незабываемый онлайн-образ и превратить откровенный блог в способ заработка.

Главную роль в сериале исполнила Эль Фаннинг, которая также выступила исполнительным продюсером. В актерский состав также вошли Ник Офферман, Мишель Пфайффер, Майкл Ангарано и Николь Кидман, шоураннером проекта стал Дэвид Э. Келли.

Первый сезон включает восемь эпизодов. На релизе доступны три серии. Выход финала запланирован на 20 мая 2026 года.