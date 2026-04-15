41-летняя Скарлетт Йоханссон раскритиковала эпоху нулевых

41-летняя актриса Скарлетт Йоханссон высказалась об эпохе нулевых и раскритиковала ее за плохое отношение к женщинам.
«Думаю, что жизнь и взросление 20-летней девушки в нулевые — тяжелое испытание. Нас просто разрывали на части за внешность, исходя из того, что тогда было принятым. Нас загоняли в рамки, предлагая роли только любовниц или секс-бомб. Если фильм с твоим участием в нулевые проваливался в прокате, то ты винила себя, потому что могла быть недостаточно привлекательной. Если куча парней говорят, что фильм получился плохим, то ты винишь себя, ведь ты была “недостаточно хороша”.
Я не думаю, что понимала это, когда начинала карьеру в нулевые. Мне тогда вообще никто не помогал и ничего не говорил. Тогда тебе просто говорили: «Будешь играть Лару Крофт, нам нужно, чтобы выглядела вот так». А сейчас актрисам предлагают личного тренера, чтобы они набрали нужную форму", — заявила Скарлетт Йоханссон.
Сама Скарлетт Йоханссон является двукратной номинанткой на премию «Оскар», а также обладательницей различных наград, включая BAFTA и «Тони». В 2021 году актриса вошла в сотню самых влиятельных людей мира. Мировая известность пришла к Йоханссон в 2012 году после дебюта в киновселенной Marvel в рамках фильма «Мстители», где она впервые сыграла Черную вдову.