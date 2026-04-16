Ирину Розанову наградили за роль женщины с деменцией в фильме Никиты Ефремова

14 апреля в столичном кинотеатре «Художественный» состоялась церемония награждения четвертой премии культурно-благотворительного фонда «ЭКШН», учрежденного Светланой Бондарчук и Евгенией Поповой. Призы вручили создателям короткометражных фильмов, созданных для благотворительного вечера «ЭКШН! 2025».
Награда «Лучшая актриса» досталась Ирине Розановой за роль в картине «Желание». В пронзительном режиссерском дебюте Никиты Ефремова она сыграла пожилую женщину с деменцией. Вместе с Розановой в фильме снялись Эльдар Калимулин и Евгения Дмитриева.
Актриса не смогла присутствовать на церемонии, за нее приз из рук Михаила Тройника принял продюсер «Желания» Алексей Алексеев. «Ирина Юрьевна — ураган! В кадре происходит священное действие, а между дублями она просто разносит своей энергией и юмором. Это суперчеловек», — отметил Алексеев.
Кроме того, Ирина Розанова была также номинирована за роль в фильме «Отец Валентин. Репутация». Его авторы Наталия Мещанинова и Борис Хлебников были признаны лучшими режиссерами. Принимая награду, Мещанинова рассказала, что во время съемок они прозвали Розанову «нашей Джульеттой Мазиной», а также заметила, что актриса стала настоящим символом прошедшего сезона «ЭКШН!».
Премия «ЭКШН!» награждает авторов короткометражных фильмов, созданных безвозмездно специально для ежегодного благотворительного вечера. Гостями становятся представители киноиндустрии, крупного бизнеса и филантропы, готовые внести вклад в помощь детям и взрослым, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
Участники аукциона смотрят короткометражные фильмы, после чего получают возможность приобрести на них права за наибольшее пожертвование. Средства направляются в пользу подопечных благотворительных фондов.