Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

На Московском кинофестивале представили фильм «Отец»

Действие картины разворачивается в 1942 году
Кадр из фильма «Отец»
МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Фильм «Отец», рассказывающий о сибирском охотнике, который отправился на фронт в поисках пропавшего без вести сына, представили на пресс-конференции, посвященной 48-му Московскому международному кинофестивалю, передает корреспондент ТАСС.

«Здесь есть параллельно развивающиеся истории двух отцов — русского и немецкого. Русский отец отправляется на поиски своего сына, потому что не верит, что он мог погибнуть. Немецкий же ведет своего сына на войну и пытается сделать из него такого же человека, как он сам», — отметил режиссер фильма Павел Иванов в беседе с ТАСС.

Кадр из фильма «Отец»
Действие фильма разворачивается в 1942 году. Главный герой — опытный охотник Гавриил — узнает, что его сын числится пропавшим без вести. Не веря в его гибель, он добровольно отправляется на фронт, где вместо передовой получает назначение старшиной группы молодых снайперов. «Это дети, которые только вступают во взрослую жизнь, и на войне они сталкиваются с жестокими и бескомпромиссными правилами», — подчеркнул Иванов.

Постепенно герой становится для бойцов наставником и фактически заменяет им отца.

«Отец — тот человек, который должен направить, помочь советом, быть рядом, когда дети вступают во взрослую жизнь», — добавил режиссер.

По словам Иванова, идея фильма возникла в год 80-летия Победы и изначально строилась вокруг темы взаимоотношений поколений. «Жизнь мы рассматриваем как войну, где правила жестоки, и очень важно, чтобы рядом был тот, кто поможет сделать правильный выбор», — сказал он.

О проекте

Кадр из фильма «Отец»
Фильм снял режиссер Павел Иванов, он также выступил одним из авторов сценария вместе с Еленой Цвентух, Олегом Павловичем и Олегом Пухнавцевым. Продюсеры — Игорь Мишин, Максим Филатов, Илья Бурец и другие. В фильме снялись Илья Шакунов, Владислав Тирон, Роман Васильев, Егор Абрамов, Алина Дулова и другие актеры. Производством занималась «Продюсерская кинокомпания “Киномир” при поддержке Министерства культуры РФ. Картина выйдет в прокат 7 мая.