На Московском кинофестивале представили фильм «Отец»

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Фильм «Отец», рассказывающий о сибирском охотнике, который отправился на фронт в поисках пропавшего без вести сына, представили на пресс-конференции, посвященной 48-му Московскому международному кинофестивалю, передает корреспондент ТАСС.
«Здесь есть параллельно развивающиеся истории двух отцов — русского и немецкого. Русский отец отправляется на поиски своего сына, потому что не верит, что он мог погибнуть. Немецкий же ведет своего сына на войну и пытается сделать из него такого же человека, как он сам», — отметил режиссер фильма Павел Иванов в беседе с ТАСС.
Действие фильма разворачивается в 1942 году. Главный герой — опытный охотник Гавриил — узнает, что его сын числится пропавшим без вести. Не веря в его гибель, он добровольно отправляется на фронт, где вместо передовой получает назначение старшиной группы молодых снайперов. «Это дети, которые только вступают во взрослую жизнь, и на войне они сталкиваются с жестокими и бескомпромиссными правилами», — подчеркнул Иванов.
Постепенно герой становится для бойцов наставником и фактически заменяет им отца.
«Отец — тот человек, который должен направить, помочь советом, быть рядом, когда дети вступают во взрослую жизнь», — добавил режиссер.
По словам Иванова, идея фильма возникла в год 80-летия Победы и изначально строилась вокруг темы взаимоотношений поколений. «Жизнь мы рассматриваем как войну, где правила жестоки, и очень важно, чтобы рядом был тот, кто поможет сделать правильный выбор», — сказал он.
О проекте
Фильм снял режиссер Павел Иванов, он также выступил одним из авторов сценария вместе с Еленой Цвентух, Олегом Павловичем и Олегом Пухнавцевым. Продюсеры — Игорь Мишин, Максим Филатов, Илья Бурец и другие. В фильме снялись Илья Шакунов, Владислав Тирон, Роман Васильев, Егор Абрамов, Алина Дулова и другие актеры. Производством занималась «Продюсерская кинокомпания “Киномир” при поддержке Министерства культуры РФ. Картина выйдет в прокат 7 мая.