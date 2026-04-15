Первый фильм по «Игре престолов» получил рабочее название

Название было объявлено во время презентации компании Warner Bros. на фанатской конференции CinemaCon
Лина Хиди в сериале «Игра престолов»Источник: Legion-Media.ru

Первый фильм, который развернется во вселенной популярного сериала «Игра престолов», обрел рабочее название — «Игра престолов: Завоевание Эйгона», сообщает Variety.

Название было объявлено во время презентации компании Warner Bros. на фанатской конференции CinemaCon. Фильм вошел в планы студии на 2027-й и последующие годы.

Сообщается, что в процессе работы над картиной ее название может измениться. О планах Warner Bros. снять фильм по «Игре престолов» стало известно в марте. Сценаристом будущей ленты выступит создатель сериала «Карточный домик» Бо Уиллимон.

«Завоевание Эйгона» развернется примерно за 300 лет до событий сериала «Игра престолов» и будет посвящено истории насильственного воцарения владеющей драконами династии Таргариен на континенте Вестерос, описанной в книге Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь».