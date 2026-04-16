Кидман и Том Круз, Буллок и Зендая: все звезды собрались на CinemaCon 2026

В Лас-Вегасе состоялась ежегодная конвенция CinemaCon 2026 — главное событие киноиндустрии для владельцев кинотеатров. Гостями мероприятия стали Том Круз, Николь Кидман, Сандра Буллок, Тимоти Шаламе, Зендая, Милли Олкок, Дуэйн Джонсон, Джейсон Момоа и другие.
Одной из главных сенсаций стало воссоединение 58-летней Николь Кидман и 61-летней Сандры Буллок. Актрисы появились на презентации фильма «Практическая магия 2» — продолжения культовой ленты, которая вышла 28 лет назад. Для выхода в свет Кидман выбрала черное платье с открытыми плечами, а Буллок остановилась на брючном костюме красного цвета.
Кидман и Буллок вернутся к своим персонажам. Действие сиквела развернется спустя 25 лет после событий первой части. Премьера запланирована на 11 сентября 2026 года.
На мероприятии присутствовал и Том Круз — экс-супруг Николь Кидман, с которым актриса прожила в браке одиннадцать лет. 63-летний актер представил черную комедию «Диггер», которую снял мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту («Бердмэн», «Выживший»).
29-летняя Зендая для презентации фильма «Дюна: Часть третья» выбрала футуристичный костюм-двойку песочного цвета. Текстура и цвет наряда отсылали к эстетике пустыни Арракис — родного мира ее героини Чани.
Ее партнер по фильму, 30-летний Тимоти Шаламе, сыгравший Пола Атрейдеса, поддержал тематику и появился на мероприятии в одежде коричневых оттенков. Компанию им составил Джейсон Момоа, вернувшийся в сагу Дени Вильнева в роли Дункана Айдахо.
CinemaCon — это крупнейшая киноконференция, которая проходит в Лас-Вегасе. В рамках мероприятия студии показывают эксклюзивные трейлеры, первые кадры будущих хитов и анонсируют ключевые релизы на годы вперед.