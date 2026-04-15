В конце июля 1994 года в американский прокат вышла «Маска» Чака Рассела. Фильм, который сейчас кажется ностальгическим артефактом для миллениалов, на самом деле был настоящей революцией. Кинокомикс с бюджетом в 23 млн долларов собрал в мировом прокате 351 млн и до 2019 года оставался самым прибыльным проектом в жанре по соотношению «бюджет/сборы» — пока его не обошел «Джокер». Сюжет в пересказе звучит почти кафкиански: затюканный банковский клерк Стэнли Ипкис находит древнюю маску скандинавского бога Локи, превращается в зеленого трикстера и начинает крушить всех подряд — от бандитов до полиции. Но за этим безумным карнавалом стоит долгая и трудная история поиска баланса между ужасом и смехом, между взрослым комиксом и семейным кино. И тот факт, что баланс нашелся, — заслуга не только режиссера, но и случайностей, которые сегодня кажутся судьбой. В статье рассказываем, как снимали фильм «Маска» — от особенностей съемок до интересных фактов.
Особенности съемочного процесса
Производство «Маски» напоминало сборку пазла, у которого изначально не было картинки. Создатели фильма шли от противного: комикс Майка Ричардсона был мрачным, кровавым и был сплаттерпанком (от английского splatter — «разбрызгивание крови»). В нем было мало юмора и много насилия. New Line Cinema купила права почти случайно, а когда пригласила Чака Рассела, тот заявил, что вместо хоррора будет комедия. Продюсеры сначала были в шоке. Но именно это решение сделало фильм бессмертным.
Как сплаттерпанк превратился в мультяшный хаос
Первоначальная версия сценария, которую написал Майк Уэрб за шесть недель, кипела жестокостью. В комиксе маска не была артефактом Локи — она изготавливалась из лиц мертвецов, а надевший ее превращался в зомбированного убийцу. Одна из идей, которую всерьез обсуждали Ричардсон и его соавтор Тодд Мойер, включала изготовителей масок — существ, которые снимали кожу с подростков и превращали их в рабов. Рассел, прочитав эти наброски, твердо сказал, что такое кино он снимать не будет. Режиссер настоял на скандинавской мифологии (Локи как бог озорства), мультяшной физике (Маска не умирает, а сплющивается как в «Томе и Джерри») и разрушении четвертой стены. Рассел придумал, что Маска будет обращаться к зрителю — и эта фишка стала визитной карточкой фильма. Продюсеры боялись, что зрители не поймут. Они ошибались.
Сцена в клубе «Коко Бонго», которую хотели вырезать
Танец Маски с Тиной под Hey Pachuco — одна из самых узнаваемых сцен фильма. Но ее едва не уничтожили на монтаже. Продюсеры New Line Cinema посчитали эпизод затянутым: Маска танцует, затем танцует с Тиной, затем танцует с полицейскими, затем кружится с половиной зала. Рассел уперся. Он отправил фильм на тестовые показы с полной версией сцены. Зрители пришли в восторг. Выходя из зала, они напевали мелодию и повторяли движения. Продюсеры сдались. Сегодня эта сцена — самое вирусное видео из фильма в TikTok, где ее пародируют, переозвучивают и повторяют миллионы раз.
Критики Сискел и Эберт в камео
Рассел и Уэрб добавили в фильм эпизод, где Маска натыкается на двух кинокритиков, которые обсуждают его актерскую игру. Это были реальные Джин Сискел и Роджер Эберт — самые влиятельные рецензенты Америки. Эберт потом признавался, что когда ему позвонили и сказали, что Джим Керри в зеленой маске будет издеваться над ним в новом фильме, он согласился, не думая. Ирония судьбы: Эберт дал фильму 3,5 звезды из 4, назвав Керри комическим гением, а Сискел — 3 звезды, поругав за избыточную жестокость. Их спор в кадре оказался пророческим.
Фраза «Это острая фрикаделька!» из рекламы
Многие реплики Маски были взяты из поп-культуры. Фраза «Это острая фрикаделька!» — прямая цитата из рекламы «Алка-зельтцера» 1990-х, где герой объедался фрикадельками. А оскаровская речь «Вы любите меня, вы действительно любите меня» — это отсылка к реальным словам Салли Филд, когда она получала «Оскар» за «Место в сердце». Рассел объяснял это тем, что Маска — это культурный вампир, который крадет все, что видит и поэтому объясняется чужими фразами.
Когда проходили съемки фильма «Маска»
Съемочный период уложился в рекордные два месяца — с 30 августа по конец октября 1993 года. Это невероятно быстро для фильма, где больше половины сцен требовали визуальных эффектов. Основные локации находились в Лос-Анджелесе: интерьеры банка снимали в реальном офисном здании, клуб «Коко Бонго» построили в павильоне, а сцены на набережной — в гавани Сан-Педро. Джим Керри вспоминал, что грим зеленого лица занимал два часа, а после съемок он еще час отмывался. При этом актеру приходилось работать по 14 часов в день, потому что график был сжат до предела: New Line Cinema торопилась выпустить фильм летом 1994 года, чтобы не конкурировать с «Форрестом Гампом» (ирония в том, что именно «Форрест Гамп» в итоге обойдет «Маску» по «Оскару»).
Бюджет съемок фильма «Маска»
Официальный бюджет составил 23 млн долларов. Для сравнения: «Бэтмен» Тима Бертона (1989) стоил 35 млн, а «Терминатор 2» (1991) — 102 млн. То есть «Маска» была дешевым проектом даже по меркам начала 1990-х. Из этой суммы примерно 450 тыс ушло на гонорар Джиму Керри — смешные деньги по сегодняшним меркам, но тогда канадский комик был еще никому не известен (его «Эйс Вентура» выйдет только через полгода после «Маски»). Кэмерон Диаз получила и того меньше — около 20 тыс, но для нее это был дебют, так что она была рада. Основные средства потратили на визуальные эффекты — около 5 млн ушло на студию Industrial Light & Magic (основана Джорджем Лукасом), которая делала трансформации и мультяшные трюки. Но New Line Cinema сэкономила около 1 млн благодаря лицу Керри: его гиперподвижная мимика позволяла делать меньше компьютерных доработок.
Какие сложности возникли в процессе съемок
Проблем у создателей «Маски» было столько, что по меркам Голливуда проект должен был провалиться. Но он не провалился — и это отдельное чудо.
Джим Керри почти не спал. В 1994 году на экраны вышли три фильма с его участием: «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Маска» и «Тупой и еще тупее». Съемки шли практически одновременно. Керри перелетал из Лос-Анджелеса в Майами и обратно, учил сценарии на ходу и спал по 3—4 часа. Однажды он заснул прямо в гримерном кресле между дублями, а когда проснулся, уже стоял в кадре. При этом он ни разу не сорвал съемки.
Кэмерон Диаз не умела танцевать. Сцену в клубе сняли с 12-го дубля. Диаз, у которой не было профессиональной хореографии, сбивалась, падала и смеялась. Керри, наоборот, танцевал как одержимый. В итоге режиссер скомпоновал финальную версию из кусочков: крупные планы Диаз, общие планы — дублерши, а Керри просто отпустили в свободный полет.
Маска душила актера. Латексный грим, который превращал Керри в Маску, был тяжелым и плохо пропускал воздух. Под ним актер сильно потел, и гримерам приходилось менять его каждые два часа. Однажды во время съемок сцены погони Керри не мог дышать — маска сползла и перекрыла нос. Он замахал руками, съемку остановили, ассистенты разрезали грим ножницами.
Собака Майло была звездой с характером. Пса по кличке Макс, который играл Майло, пришлось учить трюкам несколько месяцев. Он отказывался носить маску, кусал дрессировщика и однажды убежал со съемочной площадки на два часа. Но когда камеры включались, Макс превращался в профессионала. Сцена, где Майло в маске крутит вертушку из пистолета, снималась 27 дублей — собака постоянно роняла оружие. В итоге использовали комбинацию живой съемки и анимации.
Анна Николь Смит отказалась от роли. Продюсеры хотели взять на роль Тины звезду взрослого кино Анну Николь Смит — она была секс-символом и отлично вписалась бы в образ роковой женщины. Но Смит выбрала «Голый пистолет 33 ⅓: Последний выпад». Ее место заняла Кэмерон Диаз, которую утвердили после 12 прослушиваний. Изначально Тина была злодейкой — сообщницей Тайрелла, которая притворяется хорошей. Но когда Диаз получила роль, сценаристы переписали героиню в «девушку в беде», потому что Диаз была слишком обаятельной для отрицательной роли.
Кто сыграл в фильме «Маска»
Кастинг «Маски» — это история упущенных возможностей и случайных находок. Главную роль могли получить Рик Морэнис («Охотники за привидениями»), Мартин Шорт или даже Робин Уильямс. Но исполнительный продюсер Майк Де Лука увидел Керри в скетч-шоу «В ярких красках» и настоял на его кандидатуре. Керри обошел Николаса Кейджа и Мэттью Бродерика. И стал легендой.
Джим Керри (Стэнли Ипкис / Маска) — на момент съемок 31-летний канадский комик, известный только по телевидению. За «Маску» он получил 450 тыс долларов — в 15 раз меньше, чем за следующую роль в «Тупом и еще тупее» (7 млн долларов). Но именно «Маска» сделала его суперзвездой. Керри сам придумал многие гэги: например, сцену, где Маска высовывает язык на полметра — это была его идея, и аниматорам пришлось дорисовывать язык в постпродакшне.
Кэмерон Диаз (Тина) — 21 год, дебют в кино. До этого она работала моделью в Париже и никогда не училась актерскому мастерству. На пробах она так нервничала, что не могла выговорить текст. Рассел сказал ей, чтобы она просто была собой. Диаз расслабилась и получила роль. Ее гонорар составил 20 тыс долларов — смешные деньги, но фильм сделал ее звездой. Она до сих пор вспоминает «Маску» с благодарностью.
Питер Грин (Дориан), известный по проектам «Бриллиантовый полицейский», «Криминальное чтиво». В «Маске» он сыграл главного злодея — и это одна из лучших его ролей. Грин сам выполнял многие трюки, включая финальную драку с Керри.
Питер Ригерт (лейтенант Кэллоуэй) — актер, известный по таким проектам, как «Сумеречная зона», «Сопрано», «Булл». Его герой — вечно недовольный полицейский, который гоняется за Маской. Ригерт придумал себе фишку: жевать сигару в каждой сцене. Расселу это понравилось.
Макс (пес Майло) — настоящая звезда. Макс был джек-рассел-терьером, которого нашли в приюте. Он научился открывать двери, крутить пистолет и надевать маску лапой. После фильма Макс снялся еще в нескольких проектах, но «Маска» осталась его главной ролью.
Также в фильме приняли участие Эми Ясбек, Ричард Джени, Орестес Матасена, Тим Бэгли, Нэнси Фиш, Джонни Уильямс, Рег Э. Кэти и другие артисты.
Интересные факты о фильме «Маска»
За время существования «Маска» обросла легендами и малоизвестными деталями, которые удивят даже фанатов.
«Оскар» ушел к «Форресту Гампу». Фильм номинировался на премию Американской киноакадемии за лучшие визуальные эффекты. Но проиграл драме Роберта Земекиса. В «Форресте Гампе» тоже использовали компьютерную графику — например, убирали ноги актера Гэри Синиза, который играл лейтенанта Дэна без конечностей. Но «Маска» была технически сложнее. Многие до сих пор считают, что академики не поняли юмора фильма.
Джим Керри получил номинацию на «Золотой глобус». Это был его первый серьезный успех. Он проиграл Теренсу Стэмпу в фильме «Приключения Присциллы, королевы пустыни». Но сам факт номинации для комического актера в 1994 году был невероятным прорывом.
Планировался кроссовер с Фредди Крюгером. New Line Cinema владела правами и на «Маску», и на «Кошмар на улице Вязов». Продюсеры серьезно обсуждали фильм, где Маска встречается с Фредди Крюгером и Джейсоном Вурхизом из «Пятницы, 13». Идея была в том, что Фредди проникает в сны Керри, а Маска превращает кошмар в фарс. Рассел отказался и, к счастью, проект закрыли.
Сиквел 2005 года стал катастрофой. «Сын Маски» с Джейми Кеннеди собрал 60 млн долларов при бюджете 84 млн — и семь номинаций на «Золотую малину». Керри предложили 10 млн за участие, но он отказался, когда прочитал сценарий.
Мультсериал «Маска» выходил на CBS с 1995 по 1997 год. Главного героя озвучивал Роб Полсен (он же — Пинки из «Пинки и Брейн»). Сериал был мягче и детской версией фильма, но продержался два сезона. Керри в озвучке не участвовал.
Фраза Sssmokin'! стала мемом. Ее придумал сам Керри на съемках. Ее не была в сценарии. Когда Маска первый раз закуривает (на самом деле это муляж сигареты), Керри выдал это Sssmokin'! с фирменной растяжкой. Режиссер оставил. Фраза вошла в поп-культуру и до сих пор живет в интернет-мемах.