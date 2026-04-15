Джим Керри почти не спал. В 1994 году на экраны вышли три фильма с его участием: «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Маска» и «Тупой и еще тупее». Съемки шли практически одновременно. Керри перелетал из Лос-Анджелеса в Майами и обратно, учил сценарии на ходу и спал по 3—4 часа. Однажды он заснул прямо в гримерном кресле между дублями, а когда проснулся, уже стоял в кадре. При этом он ни разу не сорвал съемки.

Кэмерон Диаз не умела танцевать. Сцену в клубе сняли с 12-го дубля. Диаз, у которой не было профессиональной хореографии, сбивалась, падала и смеялась. Керри, наоборот, танцевал как одержимый. В итоге режиссер скомпоновал финальную версию из кусочков: крупные планы Диаз, общие планы — дублерши, а Керри просто отпустили в свободный полет.

Маска душила актера. Латексный грим, который превращал Керри в Маску, был тяжелым и плохо пропускал воздух. Под ним актер сильно потел, и гримерам приходилось менять его каждые два часа. Однажды во время съемок сцены погони Керри не мог дышать — маска сползла и перекрыла нос. Он замахал руками, съемку остановили, ассистенты разрезали грим ножницами.

Собака Майло была звездой с характером. Пса по кличке Макс, который играл Майло, пришлось учить трюкам несколько месяцев. Он отказывался носить маску, кусал дрессировщика и однажды убежал со съемочной площадки на два часа. Но когда камеры включались, Макс превращался в профессионала. Сцена, где Майло в маске крутит вертушку из пистолета, снималась 27 дублей — собака постоянно роняла оружие. В итоге использовали комбинацию живой съемки и анимации.