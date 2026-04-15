Как снимали фильм «Маска» (1994): история зеленого трикстера, который чуть не стал хоррором

Джим Керри, Кэмерон Диаз, пес Майло и зеленый трикстер сделали то, что удается единицам: они создали фильм, который смешат и трогает спустя три десятилетия. Рассказываем о секретах съемок культового фильма «Маска»
Никита Шабанов
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Маска»

В конце июля 1994 года в американский прокат вышла «Маска» Чака Рассела. Фильм, который сейчас кажется ностальгическим артефактом для миллениалов, на самом деле был настоящей революцией. Кинокомикс с бюджетом в 23 млн долларов собрал в мировом прокате 351 млн и до 2019 года оставался самым прибыльным проектом в жанре по соотношению «бюджет/сборы» — пока его не обошел «Джокер». Сюжет в пересказе звучит почти кафкиански: затюканный банковский клерк Стэнли Ипкис находит древнюю маску скандинавского бога Локи, превращается в зеленого трикстера и начинает крушить всех подряд — от бандитов до полиции. Но за этим безумным карнавалом стоит долгая и трудная история поиска баланса между ужасом и смехом, между взрослым комиксом и семейным кино. И тот факт, что баланс нашелся, — заслуга не только режиссера, но и случайностей, которые сегодня кажутся судьбой. В статье рассказываем, как снимали фильм «Маска» — от особенностей съемок до интересных фактов.

Особенности съемочного процесса

Производство «Маски» напоминало сборку пазла, у которого изначально не было картинки. Создатели фильма шли от противного: комикс Майка Ричардсона был мрачным, кровавым и был сплаттерпанком (от английского splatter — «разбрызгивание крови»). В нем было мало юмора и много насилия. New Line Cinema купила права почти случайно, а когда пригласила Чака Рассела, тот заявил, что вместо хоррора будет комедия. Продюсеры сначала были в шоке. Но именно это решение сделало фильм бессмертным.

Как сплаттерпанк превратился в мультяшный хаос

Кадр из фильма «Маска»

Первоначальная версия сценария, которую написал Майк Уэрб за шесть недель, кипела жестокостью. В комиксе маска не была артефактом Локи — она изготавливалась из лиц мертвецов, а надевший ее превращался в зомбированного убийцу. Одна из идей, которую всерьез обсуждали Ричардсон и его соавтор Тодд Мойер, включала изготовителей масок — существ, которые снимали кожу с подростков и превращали их в рабов. Рассел, прочитав эти наброски, твердо сказал, что такое кино он снимать не будет. Режиссер настоял на скандинавской мифологии (Локи как бог озорства), мультяшной физике (Маска не умирает, а сплющивается как в «Томе и Джерри») и разрушении четвертой стены. Рассел придумал, что Маска будет обращаться к зрителю — и эта фишка стала визитной карточкой фильма. Продюсеры боялись, что зрители не поймут. Они ошибались.

Сцена в клубе «Коко Бонго», которую хотели вырезать

Танец Маски с Тиной под Hey Pachuco — одна из самых узнаваемых сцен фильма. Но ее едва не уничтожили на монтаже. Продюсеры New Line Cinema посчитали эпизод затянутым: Маска танцует, затем танцует с Тиной, затем танцует с полицейскими, затем кружится с половиной зала. Рассел уперся. Он отправил фильм на тестовые показы с полной версией сцены. Зрители пришли в восторг. Выходя из зала, они напевали мелодию и повторяли движения. Продюсеры сдались. Сегодня эта сцена — самое вирусное видео из фильма в TikTok, где ее пародируют, переозвучивают и повторяют миллионы раз.

Кадр из фильма «Маска»

Критики Сискел и Эберт в камео

Рассел и Уэрб добавили в фильм эпизод, где Маска натыкается на двух кинокритиков, которые обсуждают его актерскую игру. Это были реальные Джин Сискел и Роджер Эберт — самые влиятельные рецензенты Америки. Эберт потом признавался, что когда ему позвонили и сказали, что Джим Керри в зеленой маске будет издеваться над ним в новом фильме, он согласился, не думая. Ирония судьбы: Эберт дал фильму 3,5 звезды из 4, назвав Керри комическим гением, а Сискел — 3 звезды, поругав за избыточную жестокость. Их спор в кадре оказался пророческим.

Фраза «Это острая фрикаделька!» из рекламы

Кадр из фильма «Маска»

Многие реплики Маски были взяты из поп-культуры. Фраза «Это острая фрикаделька!» — прямая цитата из рекламы «Алка-зельтцера» 1990-х, где герой объедался фрикадельками. А оскаровская речь «Вы любите меня, вы действительно любите меня» — это отсылка к реальным словам Салли Филд, когда она получала «Оскар» за «Место в сердце». Рассел объяснял это тем, что Маска — это культурный вампир, который крадет все, что видит и поэтому объясняется чужими фразами.

Когда проходили съемки фильма «Маска»

Кадр из фильма «Маска»

Съемочный период уложился в рекордные два месяца — с 30 августа по конец октября 1993 года. Это невероятно быстро для фильма, где больше половины сцен требовали визуальных эффектов. Основные локации находились в Лос-Анджелесе: интерьеры банка снимали в реальном офисном здании, клуб «Коко Бонго» построили в павильоне, а сцены на набережной — в гавани Сан-Педро. Джим Керри вспоминал, что грим зеленого лица занимал два часа, а после съемок он еще час отмывался. При этом актеру приходилось работать по 14 часов в день, потому что график был сжат до предела: New Line Cinema торопилась выпустить фильм летом 1994 года, чтобы не конкурировать с «Форрестом Гампом» (ирония в том, что именно «Форрест Гамп» в итоге обойдет «Маску» по «Оскару»).

Бюджет съемок фильма «Маска»

Официальный бюджет составил 23 млн долларов. Для сравнения: «Бэтмен» Тима Бертона (1989) стоил 35 млн, а «Терминатор 2» (1991) — 102 млн. То есть «Маска» была дешевым проектом даже по меркам начала 1990-х. Из этой суммы примерно 450 тыс ушло на гонорар Джиму Керри — смешные деньги по сегодняшним меркам, но тогда канадский комик был еще никому не известен (его «Эйс Вентура» выйдет только через полгода после «Маски»). Кэмерон Диаз получила и того меньше — около 20 тыс, но для нее это был дебют, так что она была рада. Основные средства потратили на визуальные эффекты — около 5 млн ушло на студию Industrial Light & Magic (основана Джорджем Лукасом), которая делала трансформации и мультяшные трюки. Но New Line Cinema сэкономила около 1 млн благодаря лицу Керри: его гиперподвижная мимика позволяла делать меньше компьютерных доработок.

Кадр из фильма «Маска»

Какие сложности возникли в процессе съемок

Проблем у создателей «Маски» было столько, что по меркам Голливуда проект должен был провалиться. Но он не провалился — и это отдельное чудо.

  • Джим Керри почти не спал. В 1994 году на экраны вышли три фильма с его участием: «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Маска» и «Тупой и еще тупее». Съемки шли практически одновременно. Керри перелетал из Лос-Анджелеса в Майами и обратно, учил сценарии на ходу и спал по 3—4 часа. Однажды он заснул прямо в гримерном кресле между дублями, а когда проснулся, уже стоял в кадре. При этом он ни разу не сорвал съемки. 

  • Кэмерон Диаз не умела танцевать. Сцену в клубе сняли с 12-го дубля. Диаз, у которой не было профессиональной хореографии, сбивалась, падала и смеялась. Керри, наоборот, танцевал как одержимый. В итоге режиссер скомпоновал финальную версию из кусочков: крупные планы Диаз, общие планы — дублерши, а Керри просто отпустили в свободный полет. 

  • Маска душила актера. Латексный грим, который превращал Керри в Маску, был тяжелым и плохо пропускал воздух. Под ним актер сильно потел, и гримерам приходилось менять его каждые два часа. Однажды во время съемок сцены погони Керри не мог дышать — маска сползла и перекрыла нос. Он замахал руками, съемку остановили, ассистенты разрезали грим ножницами. 

  • Собака Майло была звездой с характером. Пса по кличке Макс, который играл Майло, пришлось учить трюкам несколько месяцев. Он отказывался носить маску, кусал дрессировщика и однажды убежал со съемочной площадки на два часа. Но когда камеры включались, Макс превращался в профессионала. Сцена, где Майло в маске крутит вертушку из пистолета, снималась 27 дублей — собака постоянно роняла оружие. В итоге использовали комбинацию живой съемки и анимации.

  • Анна Николь Смит отказалась от роли. Продюсеры хотели взять на роль Тины звезду взрослого кино Анну Николь Смит — она была секс-символом и отлично вписалась бы в образ роковой женщины. Но Смит выбрала «Голый пистолет 33 ⅓: Последний выпад». Ее место заняла Кэмерон Диаз, которую утвердили после 12 прослушиваний. Изначально Тина была злодейкой — сообщницей Тайрелла, которая притворяется хорошей. Но когда Диаз получила роль, сценаристы переписали героиню в «девушку в беде», потому что Диаз была слишком обаятельной для отрицательной роли.

Кто сыграл в фильме «Маска»

Джим Керри и Кэмерон Диаз в фильме «Маска»

Кастинг «Маски» — это история упущенных возможностей и случайных находок. Главную роль могли получить Рик Морэнис («Охотники за привидениями»), Мартин Шорт или даже Робин Уильямс. Но исполнительный продюсер Майк Де Лука увидел Керри в скетч-шоу «В ярких красках» и настоял на его кандидатуре. Керри обошел Николаса Кейджа и Мэттью Бродерика. И стал легендой.

  • Джим Керри (Стэнли Ипкис / Маска) — на момент съемок 31-летний канадский комик, известный только по телевидению. За «Маску» он получил 450 тыс долларов — в 15 раз меньше, чем за следующую роль в «Тупом и еще тупее» (7 млн долларов). Но именно «Маска» сделала его суперзвездой. Керри сам придумал многие гэги: например, сцену, где Маска высовывает язык на полметра — это была его идея, и аниматорам пришлось дорисовывать язык в постпродакшне.

  • Кэмерон Диаз (Тина) — 21 год, дебют в кино. До этого она работала моделью в Париже и никогда не училась актерскому мастерству. На пробах она так нервничала, что не могла выговорить текст. Рассел сказал ей, чтобы она просто была собой. Диаз расслабилась и получила роль. Ее гонорар составил 20 тыс долларов — смешные деньги, но фильм сделал ее звездой. Она до сих пор вспоминает «Маску» с благодарностью.

  • Питер Грин (Дориан), известный по проектам «Бриллиантовый полицейский», «Криминальное чтиво». В «Маске» он сыграл главного злодея — и это одна из лучших его ролей. Грин сам выполнял многие трюки, включая финальную драку с Керри.

  • Питер Ригерт (лейтенант Кэллоуэй) — актер, известный по таким проектам, как «Сумеречная зона», «Сопрано», «Булл». Его герой — вечно недовольный полицейский, который гоняется за Маской. Ригерт придумал себе фишку: жевать сигару в каждой сцене. Расселу это понравилось.

  • Макс (пес Майло) — настоящая звезда. Макс был джек-рассел-терьером, которого нашли в приюте. Он научился открывать двери, крутить пистолет и надевать маску лапой. После фильма Макс снялся еще в нескольких проектах, но «Маска» осталась его главной ролью.

Также в фильме приняли участие Эми Ясбек, Ричард Джени, Орестес Матасена, Тим Бэгли, Нэнси Фиш, Джонни Уильямс, Рег Э. Кэти и другие артисты.

Интересные факты о фильме «Маска»

Кадр из фильма «Маска»

За время существования «Маска» обросла легендами и малоизвестными деталями, которые удивят даже фанатов.

  • «Оскар» ушел к «Форресту Гампу». Фильм номинировался на премию Американской киноакадемии за лучшие визуальные эффекты. Но проиграл драме Роберта Земекиса. В «Форресте Гампе» тоже использовали компьютерную графику — например, убирали ноги актера Гэри Синиза, который играл лейтенанта Дэна без конечностей. Но «Маска» была технически сложнее. Многие до сих пор считают, что академики не поняли юмора фильма.

  • Джим Керри получил номинацию на «Золотой глобус». Это был его первый серьезный успех. Он проиграл Теренсу Стэмпу в фильме «Приключения Присциллы, королевы пустыни». Но сам факт номинации для комического актера в 1994 году был невероятным прорывом.

  • Планировался кроссовер с Фредди Крюгером. New Line Cinema владела правами и на «Маску», и на «Кошмар на улице Вязов». Продюсеры серьезно обсуждали фильм, где Маска встречается с Фредди Крюгером и Джейсоном Вурхизом из «Пятницы, 13». Идея была в том, что Фредди проникает в сны Керри, а Маска превращает кошмар в фарс. Рассел отказался и, к счастью, проект закрыли.

  • Сиквел 2005 года стал катастрофой. «Сын Маски» с Джейми Кеннеди собрал 60 млн долларов при бюджете 84 млн — и семь номинаций на «Золотую малину». Керри предложили 10 млн за участие, но он отказался, когда прочитал сценарий. 

  • Мультсериал «Маска» выходил на CBS с 1995 по 1997 год. Главного героя озвучивал Роб Полсен (он же — Пинки из «Пинки и Брейн»). Сериал был мягче и детской версией фильма, но продержался два сезона. Керри в озвучке не участвовал.

  • Фраза Sssmokin'! стала мемом. Ее придумал сам Керри на съемках. Ее не была в сценарии. Когда Маска первый раз закуривает (на самом деле это муляж сигареты), Керри выдал это Sssmokin'! с фирменной растяжкой. Режиссер оставил. Фраза вошла в поп-культуру и до сих пор живет в интернет-мемах.