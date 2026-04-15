В павильоне России опровергли информацию об отмене участия в биеннале

РФ в последний раз представляла национальный проект на Венецианской биеннале в 2021 году
ВенецияИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Отмена участия России в Венецианской биеннале не рассматривается. Об этом сообщила ТАСС комиссар павильона РФ, соучредитель компании Smart Art Анастасия Карнеева.

«Мы продолжаем готовить проект, пока отмен никаких нет и с нашей стороны быть не может», — сказала она.

Ранее появилась информация о том, что Еврокомиссия отозвала финансирование Венецианской биеннале в размере около €2 млн в связи с участием России. Евродепутат Данило Делла Валле назвал это решение «экономическим шантажом» и подчеркнул, что культура должна оставаться пространством для диалога даже в условиях политических разногласий.

До этого представитель Еврокомиссии Тома Ренье допускал возможность лишения биеннале гранта из-за приглашения России открыть собственный павильон.

Россия в последний раз представляла национальный проект на Венецианской биеннале в 2021 году.