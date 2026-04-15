В павильоне России опровергли информацию об отмене участия в биеннале

Ранее появилась информация о том, что Еврокомиссия отозвала финансирование Венецианской биеннале в размере около €2 млн в связи с участием России. Евродепутат Данило Делла Валле назвал это решение «экономическим шантажом» и подчеркнул, что культура должна оставаться пространством для диалога даже в условиях политических разногласий.