В павильоне России опровергли информацию об отмене участия в биеннале

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Отмена участия России в Венецианской биеннале не рассматривается. Об этом сообщила ТАСС комиссар павильона РФ, соучредитель компании Smart Art Анастасия Карнеева.
«Мы продолжаем готовить проект, пока отмен никаких нет и с нашей стороны быть не может», — сказала она.
Ранее появилась информация о том, что Еврокомиссия отозвала финансирование Венецианской биеннале в размере около €2 млн в связи с участием России. Евродепутат Данило Делла Валле назвал это решение «экономическим шантажом» и подчеркнул, что культура должна оставаться пространством для диалога даже в условиях политических разногласий.
До этого представитель Еврокомиссии Тома Ренье допускал возможность лишения биеннале гранта из-за приглашения России открыть собственный павильон.
Россия в последний раз представляла национальный проект на Венецианской биеннале в 2021 году.