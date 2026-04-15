Вице-президент ЕК призналась в давлении на Венецианскую биеннале по участию РФ

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Хенна Вирккунен в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) призналась в оказании давления на организаторов Венецианской биеннале в попытке изменить их решение по участию России в выставке.
Соответствующий ролик пранкеры опубликовали в своем Telegram-канале. Общение с Вирккунен они вели, представившись бывшим президентом Украины Петром Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).
Россия в мае 2026 года после продолжительного перерыва должна принять участие в международной художественной выставке Венецианской биеннале, являющейся крупным мировым событием в сфере культуры, которое проводится раз в два года в Венеции.
«И, конечно, для нас это было довольно шокирующим решением разрешить россиянам снова открыть свою часть экспозиции в этом павильоне, — указала вице-президент ЕК. — Мы осудили это решение вместе с нашим комиссаром по вопросам культуры [Гленном] Микаллеф, и сейчас мы рассматриваем дальнейшие шаги, которые, конечно же, ожидаем от Венецианской биеннале, чтобы изменить это решение, потому что мы считаем, что это полностью противоречит нашей политике».
Оказание давления в русле русофобии
По ее словам, ЕК должна сделать все, чтобы «не позволить русским участвовать в подобных художественных выставках и там, где участвует Европейская комиссия».
Вирккунен уточнила, что Еврокомиссия оказывает финансовую поддержку не всей Венецианской биеннале, а той части, которая охватывает сферу киноиндустрии.
«До открытия биеннале еще несколько недель, так как она должна состояться в мае, поэтому в ближайшие недели мы ожидаем, что они изменят свое решение», — подчеркнула политик. — Но в противном случае мы сейчас рассматриваем возможность приостановки или прекращения действия этого гранта. Это касается и общей структуры биеннале".
В связи с этим она отметила, что позволение российскому правительству открыть свой павильон в рамках выставки «уже противоречит нашему санкционному режиму».
О ситуации с Венецианской биеннале
11 марта представитель Еврокомиссии Тома Ренье заявил, что ЕК может лишить Венецианскую биеннале гранта в размере €2 млн из-за приглашения России открыть собственный павильон на выставке в этом году.
Ранее представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сказал ТАСС, что Россия должна принимать участие во всех значимых международных культурных событиях, а недовольство Украины по поводу участия России в Венецианской биеннале не должно влиять на решения организаторов. Россия в последний раз представляла собственный проект в павильоне на Венецианской биеннале в 2021 году, когда экспозиция получила почетное упоминание (special mention) жюри.