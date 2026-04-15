Вице-президент ЕК призналась в давлении на Венецианскую биеннале по участию РФ

«И, конечно, для нас это было довольно шокирующим решением разрешить россиянам снова открыть свою часть экспозиции в этом павильоне, — указала вице-президент ЕК. — Мы осудили это решение вместе с нашим комиссаром по вопросам культуры [Гленном] Микаллеф, и сейчас мы рассматриваем дальнейшие шаги, которые, конечно же, ожидаем от Венецианской биеннале, чтобы изменить это решение, потому что мы считаем, что это полностью противоречит нашей политике».