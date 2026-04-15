Эксперт Лихачева: ЕК утратит контроль при отзыве финансирования для Венецианской биеннале

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Отзыв финансирования для Венецианской биеннале со стороны Еврокомиссии (ЕК) чреват утратой ею же возможности эффективно контролировать ситуацию. Таким мнением в беседе с ТАСС поделилась российский музейный работник, искусствовед Елизавета Лихачева.
«Отзыв финансирования был, в общем-то, ожидаем. Это точно шантаж: либо делаете, как мы хотим, либо не даем средств. Удивительно то, что вместо того, чтобы сказать: “Да, давайте уберем русских”, руководители биеннале еще держатся. Интересно, почему? Еврокомиссия шантажирует деньгами, но таким образом рискует утратить контроль, потому что деньги в этом мире есть не только у нее», — сказала она.
Лихачева добавила, что Россия, в свою очередь, принимает участие в предпоказе биеннале и старается оказывать поддержку.
Ранее Еврокомиссия официально оформила отзыв финансирования в размере около €2 млн для Венецианской биеннале из-за участия России. Евродепутат от итальянской оппозиционной партии «Движение “5 звезд” Данило Делла Валле заявил, что такое решение является “настоящим экономическим шантажом со стороны Брюсселя в отношении Италии”.
О ситуации
11 марта представитель Еврокомиссии Тома Ренье заявил, что ЕК может лишить Венецианскую биеннале гранта в размере €2 млн из-за приглашения России открыть собственный павильон на выставке в 2026 году.
Ранее представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сказал ТАСС, что Россия должна принимать участие во всех значимых международных культурных событиях, а недовольство Украины по поводу участия России в Венецианской биеннале не должно влиять на решения организаторов. Россия в последний раз представляла собственный проект в павильоне на Венецианской биеннале в 2021 году, когда экспозиция получила почетное упоминание (special mention) жюри.