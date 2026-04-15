Немоляева заявила, что соглашается только на маленькие роли в кино

Актриса театра и кино 18 апреля отмечает свое 89-летие
Светлана Немоляева
Светлана Немоляева

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева отказывается от больших ролей в кино в силу возраста. Об этом она сообщила в беседе с ТАСС.

18 апреля Немоляева отмечает свое 89-летие.

«Я не могу играть большие роли. Мне тяжело, трудно, я отказываюсь, если предлагают. А вот на маленькие соглашаюсь. Совсем недавно снялась в версии “Простоквашино” и в версии “Буратино”. Это доставило мне удовольствие», — сказала собеседница агентства.

Немоляева родилась 18 апреля 1937 года в Москве. В 1958 году с отличием окончила Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина (в настоящее время Высшее театральное училище, институт, им. М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России). Она является выпускницей курса народного артиста РСФСР Леонида Волкова. С 1959 года служит в Московском академическом театре им. В. Маяковского.