В Москве стартовали съемки фильма «Учитель фехтования» с Юлией Пересильд, Юрием Стояновым и Софьей Каштановой в главных ролях. Спортивная драма расскажет о противостоянии двух соперниц и особом взаимопонимании спортсменов и тренера.
В центре сюжета — две непримиримые соперницы. Талантливая и волевая саблистка Марина Яковлева (Пересильд) и ее давняя оппонентка, олимпийская чемпионка Карина Григорян (Каштанова). Их наставником становится легендарный, но забытый тренер Адаров в исполнении Юрия Стоянова.
Под его жестким и непредсказуемым руководством героиням предстоит побороться за чемпионский титул. На фехтовальной дорожке разгорается не просто спортивное противостояние, а личный конфликт, в котором переплетаются мечты, амбиции и страхи.
Юлия Пересильд призналась, что фехтование давно привлекало ее внимание.
«Съемки помогут мне закрыть давний гештальт: в ГИТИСе, как и в других театральных вузах, фехтование преподавали, но полноценно обучиться не получилось — теперь буду наверстывать прямо на площадке, — заметила актриса.
Режиссером картины выступил Антон Маслов, известный по фильму «Мужу привет» и первому сезону сериала «Вампиры средней полосы». Он назвал работу над «Учителем фехтования» большим вызовом.
«У нас есть великие спортивные драмы в кино, и самые мощные из них — про победы в СССР. Но сейчас наши спортсмены работают не менее упорно, бьются за победы на пределе возможностей. И они не менее значимые. Думаю, что эта история про людей, которые совершают чудеса», — отметил постановщик.
Юрий Стоянов добавил, что название фильма дорого ему с детства: «Я очень люблю роман Дюма „Учитель фехтования“. Беру у героя его отношения с учениками, его нестандартные методы. А все, что связано непосредственно с фехтованием, буду делать сам, без дублера — в этом мне поможет мое спортивное прошлое. И я очень рад вернуться снова в свою юность и взять в руки саблю».
К главному актерскому ансамблю присоединились Дмитрий Чеботарев, Ульяна Пылаева, Полина Романова, Сергей Шанин, Елизавета Климова, Татьяна Филатова и другие.
Проектом занимаются студия Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр Start и телеканал «Россия». Дистрибьютором картины выступит «Атмосфера кино».
Премьера фильма «Учитель фехтования» состоится в кинотеатрах осенью 2026 года.