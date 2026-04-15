Певцов выступил за возрождение Госкино

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре дополнил, что необходимо контролировать перераспределение государственных средств, выделяемых на кино
Дмитрий ПевцовИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Российскому кинематографу нужен орган, контролирующий качество производства кинокартин, подобный Госкино. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился народный артист России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов.

«Я думаю, что необходимость в структуре, которая контролировала бы расход государственных денег, уже настала. Мне кажется, нужно иметь орган, который контролирует качество того, что производится, начиная со сценария. В советские времена даже черновой материал уже отсматривался Худсоветом. Затем отсматривалась первая копия — на предмет того, о чём это кино, какого оно качества, не вредит ли оно людям, соответствует ли идеологии, и так далее. У нас таких структур нет, и каждый продюсер сам себе редактор», — сказал он, отвечая на вопрос корреспондента о возможном возрождении Госкино.

Дмитрий Певцов, фото: пресс-служба

Певцов дополнил, что необходимо контролировать перераспределение государственных средств, выделяемых на кино. «Я, допустим, больше переживаю, конечно, за детей, которые не виноваты. У нас в детском кино эти последние имитации — это сплошная токсичная, вредоносная кинопродукция, которая ни добра, ни любви, ни радости, ни света, ни надежды не несёт. Просто какие-то страшные, прошлые, комиксы», — заключил собеседник агентства.

Об инициативе

Ранее режиссер и продюсер Сергей Члиянц в интервью ТАСС заявил, что для возрождения российского кинематографа необходимо убрать из Министерства культуры департамент и переделать его в Госкино России как отдельное ведомство, ответственное за развитие индустрии в России.

Его поддержал народный артист РФ, депутат Госдумы Николай Бурляев, который предложил создать Госкино РФ, которое будет курировать не только кинематограф, но и телевидение и интернет.