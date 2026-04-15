Кудрявцев: число участников из недружественных стран на ММКФ вырастет

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Число зарубежных участников из недружественных стран на 48-м Московском международном кинофестивале составляет 50%, их прирост ожидается через 1−2 года. Таким мнением в интервью ТАСС поделился программный директор ММКФ Иван Кудрявцев.
«Я бы сказал, что особой динамики мы пока не наблюдаем. Я жду в обозримом будущем прироста таких заявок, потому что мировая политическая конъюнктура стремительно меняется, события бурно развиваются, и кинематографисты на это реагируют очень чутко. Если говорить о кино как об индустрии длинных производственных циклов, то, скорее всего, через год-два на ММКФ мы увидим рост числа таких заявок», — сказал он.
Отвечая на вопрос, почему в этом году в основном конкурсе фестиваля не представлены картины из США, Кудрявцев отметил, что перед отборочной комиссией не стоит задача «ставить в программу фильмы какой-то отдельной страны».
«Если говорить о доле кинематографистов из стран, чьи режимы проводят недружественную политику по отношению к России, то она примерно, как и в прошлом году, составляет 50%. Кинематографисты оставляют для себя ММКФ как площадку для высказывания. Мы этому очень рады, наши двери открыты для всех. Никаких контентных блокад и запретов, в отличие от других фестивалей мира, мы не устраиваем», — резюмировал Кудрявцев.
Московский кинофестиваль впервые прошел в 1935 году, в 1995 году было объявлено, что киносмотр станет ежегодным, однако в 1996 и 1998 годах фестиваль не проводился. С 1999 года ММКФ проходит каждый год. Президент кинофестиваля — режиссер Никита Михалков. ТАСС — информационный партнер ММКФ.