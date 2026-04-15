Актриса Уколова и экс-возлюбленный Аглаи Тарасовой впервые вышли в свет вместе

Звезда «Комбинации» появилась с Антоном Филипенко на премии культурно-благотворительного фонда
Елена Нужная
Автор Кино Mail
Алгая Тарасова и Анастасия Уколова
Бывший возлюбленный Аглаи Тарасовой Антон Филипенко и актриса Анастасия Уколова впервые вместе появились на публике. Пара пришла на премию «Экшн», организованную культурно-благотворительным фондом Action! Светланы Бондарчук. В зрительном зале они сидели вместе, а по окончании мероприятия покинули его, держась за руки.

Рядом с Уколовой также находилась и Тарасова, с которой они состоят в дружеских отношениях. Напомним, в ноябре 2025 года Анастасия Уколова и Антон Филипенко вместе играли в одном спектакле, а в марте этого года отправились в совместный отпуск в Таиланд, откуда публиковали романтичные снимки.

Судя по всему, Аглая Тарасова, которая ранее встречалась с Филипенко, не стала прекращать общение ни с ним, ни с подругой. Ее можно заметить на совместных фотографиях с парой и на других мероприятиях. Так, в феврале Тарасова была на дне рождения бывшего возлюбленного — тогда же Уколова спровоцировала слухи о романе с ним. 

Напомним, звезда «Комбинации» была дважды замужем. В 2025-м она развелась со вторым супругом Юрием Горовым, от которого у нее есть сын. Наследника актриса перестала скрывать в в сентябре 2025 года. 