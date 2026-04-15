«Майкл» (2026) — биографическая драма режиссера Антуана Фукуа, посвященная жизни и карьере Майкла Джексона. Проект уже привлек внимание индустрии, хотя в актерском составе практически нет громких голливудских имен, а ставка сделана на новое поколение исполнителей и более «прикладной» подход к истории.
Создатели подчеркивают, что фильм не стремится ни к идеализации поп-короля, ни к превращению его биографии в обвинительный разбор. Вместо этого акцент сделан на попытке показать противоречивую фигуру Джексона в контексте его влияния на музыкальную индустрию и его личной жизни, но без однозначных оценок.
По словам команды проекта, работа над сценарием велась в плотном графике, а финальная версия истории претерпела изменения уже на поздних этапах производства — создателям пришлось оперативно перерабатывать финал, чтобы точнее выстроить драматургию и общий тон картины.
Известно ли, когда выйдет фильм «Майкл» (2026)
По информации на 13 апреля 2026 года, биографическая драма «Майкл» выйдет в российский прокат 28 мая. Мировой релиз картины запланирован чуть раньше — 22 мая, когда фильм выпустит студия Universal.
Таким образом, премьера будет практически синхронизирована по ключевым рынкам: разница между международным и российским релизом составит всего несколько дней, что характерно для крупных студийных проектов с высоким уровнем ожидания.
Кто сыграет в фильме «Майкл» (2026)
Главную роль в биографической драме исполнил Джаафар Джексон — племянник Майкла Джексона. Создатели подчёркивают, что этот кастинг был принципиальным: актёр не только внешне поразительно похож на легендарного музыканта, но и был знаком с ним лично, что, по замыслу команды, должно помочь более точно передать его характер и внутренние противоречия.
Роль Джо Джексона, отца семейства и строгого менеджера, сыграл Колман Доминго. Образ Кэтрин Джексон, матери певца, воплотила Ниа Лонг.
Майлз Теллер перевоплотился в Джона Бранку — адвоката и музыкального менеджера, сыгравшего ключевую роль в карьере Джексона в 1980-х, включая период выхода альбома «Thriller». После смерти артиста Бранка стал одним из попечителей его наследия и участвовал в управлении компаниями, связанными с именем музыканта, помогая вывести их из долгового кризиса и превратить в прибыльные проекты.
Кендрик Сэмпсон исполнил роль продюсера Куинси Джонса — одного из главных соавторов самых успешных альбомов Джексона, включая «Off the Wall», «Thriller» и «Bad».
Кэт Грэхэм сыграла молодую Диану Росс, которая оказала заметное влияние на раннюю карьеру певца и помогала ему в становлении на сцене.
Лоренц Тейт воплотил образ Берри Горди — основателя Motown Records, легендарного продюсера и предпринимателя, сыгравшего ключевую роль в продвижении афроамериканских артистов.
О чем будет фильм «Майкл» (2026)
Фильм «Майкл» рассказывает историю жизни и карьеры Майкла Джексона. Сюжет охватывает путь артиста от раннего детства, когда он стал фронтменом семейной группы The Jackson 5, до статуса мировой суперзвезды, чьи альбомы и выступления определяли развитие музыкальной индустрии на протяжении десятилетий.
К 50 годам Джексон оставался одной из самых узнаваемых и коммерчески успешных фигур шоу-бизнеса, однако его поздний период жизни сопровождался повышенным вниманием прессы, многочисленными слухами и резонансными обвинениями, которые существенно повлияли на общественное восприятие артиста.
Создатели фильма заявляют, что стремятся показать не только масштаб его музыкального наследия, но и сложность личности Джексона, находившегося под постоянным давлением славы, индустрии и общественного внимания вплоть до смерти в 2009 году.