Дмитрий Нагиев проведет онлайн-семинары в Грузии за 2 млн рублей

Актер планирует онлайн-тренинги в Грузии
Источник: Legion-Media.ru

Актер Дмитрий Нагиев организовал тревел-кемп с тренингами в Грузии стоимостью около 2 млн рублей с человека. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сам артист не будет присутствовать на месте тренингов, он подключится к группе около двух раз по видеосвязи и «срежиссирует процесс дистанционно».

Сообщается, что ближайшие семинары под названием «Снимаем фильм с Нагиевым» намечены на май в ОАЭ. Летом артист, по данным канала, «не хочет покидать свой номер в гостинице», поэтому организовал онлайн-уик-энд в Грузии.

Дмитрий Нагиев на премьере фильма «Елки 12», фото: пресс-служба

Участники семинара будут девять дней находиться в пятизвездочном особняке в горах. В программу включены номер, трехразовое питание и бассейн. Создатели тренингов обещают гостям «возможность расслабиться».

Также для гостей обещают: раскрытие внутренней энергии, работа с эмоциями и личными блоками, «качественный оргазм», доверительные практики в группе, гастроужин с грузинским хором, написание и «чистка сценариев», обучение интервью, финальный показ фильмов и дискотека.

Ранее Сергей Рост едко высказался о Нагиеве.