Актер Алек Болдуин, переживший трагическую гибель оператора Галины Хатчинс на съемках вестерна «Случайный выстрел» в 2021 году, всерьез задумывается о завершении карьеры. В интервью подкасту Awards Chatter издания The Hollywood Reporter 68-летний артист признался, что больше не испытывает желания покидать дом ради работы.
Болдуин рассказал, что после инцидента в Нью-Мексико он почти три с половиной года провел с семьей, практически не снимаясь. Этот опыт коренным образом изменил его отношение к профессии.
«В итоге я много времени проводил дома. Три с половиной года я был дома с детьми — я почти совсем не работал, и только сейчас что-то меняется, — признался актер. — Но я больше не хочу покидать свой дом. Не хочу. Я больше не хочу работать. Действительно не хочу. Я хочу уйти на пенсию и оставаться дома с детьми».
Трагедия на съемках фильма «Случайный выстрел» произошла в октябре 2021 года. Во время подготовки к сцене Болдуин взял в руки огнестрельное оружие, которое должно было быть заряжено холостыми патронами. Актер выстрелил в сторону оператора Галины Хатчинс и режиссера Джоэла Соузы. В оружии оказались настоящие пули. В результате ранения в грудь Хатчинс скончалась в больнице, а режиссер получил ранение в плечо.
Судебный процесс серьезно подорвал здоровье Болдуина. Из-за приема лекарств у него развилось неврологическое заболевание — ортостатическая гипотензия (резкое падение давления при смене положения тела). Болдуин признался, что несколько раз падал в обморок, однажды — прямо на свою жену. Он провел восемь дней в постели и две недели на физиотерапии.
Несмотря на все обстоятельства, Болдуин был вынужден вернуться к съемкам фильма.
«Мне пришлось вернуться в Монтану, чтобы закончить фильм, иначе они бы засудили меня, — поделился актер. — Я не смог сыграть так, как хотел, потому что был болен, но я сделал все, что мог».
Болдуин настаивал на своей невиновности, утверждая, что не знал о наличии боевого патрона и не нажимал на курок. В июле 2024 года дело против него было прекращено. Однако последствия трагедии продолжают влиять на все сферы его жизни: финансы, карьеру, здоровье и семью.
Несмотря на громкие заявления об уходе на пенсию, на счету актера уже есть несколько завершенных проектов, среди которых триллер «Кресент-Сити», а также комедия «Президент Торрент».
