Звезда «Универа» раскрыла необычный способ быстрого похудения

Звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова раскрыла секрет быстрого похудения после праздничных застолий. В беседе с Общественной Службой Новостей она призналась, что при наборе лишнего веса в первую очередь старается восстановить сон, который крайне важен для стройной фигуры.
«Вся гормональная система восстанавливается во время сна, поэтому лучше не засиживаться допоздна», — заявила актриса, добавив, что сама нередко страдает из-за нарушения режима, поэтому в первую очередь при наборе лишних кило обращает на это внимание.
Также актриса подчеркнула важность питания, рассказав, что регулярно сдает анализы и проверяет, каких микроэлементов не хватает, а после этого пьет витамины. Все это Кожевникова сочетает с регулярными тренировками, отдавая предпочтение кардио.
Ранее на Марию Кожевникову обрушилась волна хейта из-за внешности в новом «Универе».