Арагорна в «Охоте за Голлумом» сыграет звезда фильма «Пятьдесят оттенков серого»

Стало известно, что на смену Вигго Мортенсену придет актер Джейми Дорнан
Рита Железнякова
Редактор Кино Mail, кинообозреватель
Джейми Дорнан в сериале «Однажды в сказке»
Джейми Дорнан в сериале «Однажды в сказке»Источник: Кадр из фильма

На фестивале CinemaCon показали первый короткий тизер предстоящего фильма «Властелин колец: Охота за Голлумом». Таким образом студия Warner Bros. официально подтвердила участие в новом фильме фэнтези-вселенной Джейми Дорнана.

43-летний актер, известный по трилогии «Пятьдесят оттенков серого» и сериалу «Крах», сыграет Арагорна, которого в легендарной кинотрилогии Питера Джексона исполнил Вигго Мортенсен. Арагорн станет одним из центральных героев нового фильма.

Вигго Мортенсен в фильме «Властелин колец: Братство кольца»
Вигго Мортенсен в фильме «Властелин колец: Братство кольца»

К своим ролям вернутся Энди Серкис (Голлум), который выступает также режиссером фильма, Иэн Маккеллен (Гэндальф), Ли Пейс (Трандуил) и Элайджа Вуд (Фродо Бэггинс).

Новичками в продолжении франшизы стали Кейт Уинслет в роли Мэригол и Лео Вудалл в роли Хальварда.

Кадр из фильма «Властелин колец: Братство Кольца»
Кадр из фильма «Властелин колец: Братство Кольца»

События «Охоты за Голлумом» разворачиваются между трилогиями «Хоббит» и «Властелин колец». Арагорн и Гэндальф ищут одного из самых трагических персонажей вселенной — Голлума. Их задача — побольше узнать о Кольце, которое угрожает всему Средиземью.

«На протяжении двух трилогий отличительной чертой фильмов о Средиземье всегда был впечатляющий и талантливый актерский состав. „Охота за Голлумом“ продолжает эту традицию, и я рад объявить о возвращении двух самых любимых актеров Средиземья, а также нескольких исключительно талантливых новых участниках мира Толкина», — отметил Энди Серкис.

Премьера фильма запланирована на 17 декабря 2027 года.