Николь Кидман решила стать доулой смерти

Актриса Николь Кидман сообщила, что учится на доулу смерти после ухода матери
Николь Кидман, фото: Reuters

Голливудская актриса Николь Кидман планирует стать доулой смерти — специалистом, который помогает пережить горе неизлечимо больным людям и их родным. Об этом пишет Daily Mail.

Доулы работают с людьми в терминальной стадии заболевания и помогают им справиться со страхом и другими переживаниями. Кидман подтвердила, что уже проходит соответствующее обучение.

Актриса уточнила, что идея попробовать себя в роли доулы возникла у нее после смерти ее матери в 2024 году. Как отмечает издание, подобный опыт имеет оскароносная кинематографистка Хлоя Чжао, которая сняла картины «‎Земля кочевников» и «‎Хамнет».

Ранее Николь Кидман впервые высказалась о своей жизни после развода с Китом Урбаном.