Дэниэл Рэдклифф назвал лучший и худший фильмы из франшизы «Гарри Поттер»

Рэдклифф назвал фильм «Гарри Поттер и Принц-полукровка» нелюбимой частью серии
Кадр из фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I»

Британский актер Дэниэл Рэдклифф признался, что фильм «Гарри Поттер и Принц-полукровка» является его нелюбимой частью знаменитой кинофраншизы. Об этом он рассказал в интервью проекту Happy Sad Confused, доступном на YouTube. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

«Для меня “Принц-полукровка” находится в самом низу списка. Дело не в фильме, это личная история», — поделился артист.

Актер заявил, что любимой частью для него стала последняя — «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2». Также он сообщил, что больше любит «Тайную комнату», чем «Философский камень», из-за присутствия василиска. Кроме того, он предпочитает «Кубок огня» наиболее популярной среди фанатов картине — «Узнику Азкабана».

«Я знаю, все хотят, чтобы я выбрал “Узника Азкабана”. Но мне безумно понравилось то, над чем я работал в четвертом фильме», — пояснил актер.