Олеся Судзиловская рассказала, почему с детства любит хоккей

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Олеся Судзиловская в интервью РИА Новости рассказала, что у нее просто не было шансов не полюбить хоккей.
Актриса снялась в продолжении популярного сериала о хоккеистах «Молодежка», вышедшем на телеканале СТС. Она играет маму одного из игроков студенческой команды «Акулы Политеха».
«Хоккей сопровождает меня с детства. Еще ребенком сидела вместе с папой у телевизора и смотрела, как наши играют с “канадцами”. Хоккей был любимым видом спорта моего отца и всей нашей семьи, в которой было четыре женщины — мама, бабушка, сестра и я, — просто не было вариантов — мы все любили хоккей», — призналась Судзиловская.
По ее словам, позже этот спорт снова вернулся в ее жизнь — муж актрисы Сергей Дзебань с ранних лет занимался хоккеем, а сейчас собрал собственную команду артистов Ghostbusters, членами которой стали: Павел Трубинер, Иван Мулин, Илья Коробко, Вадим Калганов, Вячеслав Разбегаев, Петр Кислов, Тимур Ефременков, солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев.
«По стопам отца оба наших сына тоже начали свое детство с хоккея. Сериалу уже 13 лет, и можно совершенно смело сказать, что дети на нем выросли. Поэтому мое участие в сериале, надеюсь, станет для них настоящим подарком», — добавила Судзиловская.