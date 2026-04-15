ЕК отозвала финансирование в размере €2 млн для Венецианской биеннале из-за РФ

РИМ, 15 апреля. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) официально оформила отзыв финансирования в размере около €2 млн для Венецианской биеннале из-за участия России. Это решение является «настоящим экономическим шантажом со стороны Брюсселя в отношении Италии», заявил евродепутат от итальянской оппозиционной партии «Движение “5 звезд”» Данило Делла Валле.
«Последнее безумие со стороны Брюсселя выглядит как самый настоящий экономический шантаж Италии. Либо вы делаете, как мы говорим, либо мы прекратим ваше финансирование. Речь идет примерно о 2 млн евро, фактически украденных у Венецианской биеннале. Еврокомиссия официально оформила отзыв финансирования», — сказал он в видеообращении в Х. Евродепутат назвал такие действия «политической дубинкой против тех, кто не подчиняется». «Культура должна быть последним оставшимся мостом, даже когда дипломатия терпит неудачу», — указал Делла Валле.
«Венецианская биеннале — это итальянское наследие, а не пресс-служба Европейской комиссии. И мы не можем позволить нашим международным мероприятиям подчиняться приказам тех, кто использует свои кошельки для идеологической цензуры. Наше искусство не продается, мы не должны мириться с навязыванием условий», — подчеркнул евродепутат.
11 марта представитель Еврокомиссии Тома Ренье заявил, что ЕК может лишить Венецианскую биеннале гранта в размере €2 млн из-за приглашения России открыть собственный павильон на выставке в этом году.
Ранее представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сказал ТАСС, что Россия должна принимать участие во всех значимых международных культурных событиях, а недовольство Украины по поводу участия России в Венецианской биеннале не должно влиять на решения организаторов. Россия в последний раз представляла собственный проект в павильоне на Венецианской биеннале в 2021 году, когда экспозиция получила почетное упоминание (special mention) жюри.