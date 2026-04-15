Кудрявцев: закон о защите ценностей в кино не увеличил отсев фильмов на ММКФ

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Закон о защите традиционных ценностей в кино не оказал негативного влияния на работу отборочной комиссии 48-го Московского международного кинофестиваля, так как большинство отправленных на смотр фильмов манифестировали человеческие ценности. Об этом в интервью ТАСС заявил программный директор ММКФ Иван Кудрявцев.
«Вопреки расхожему заблуждению, что защита традиционных ценностей в кино должна приводить к интенсивному отсеву фильмов, — нет. И, может быть, кто-то удивится, но по моему наблюдению 99,9% хороших фильмов отстаивают или манифестируют традиционные человеческие ценности. Сложно найти фильм, который как-то их деформирует или оспаривает», — сказал он.
Кудрявцев подчеркнул, что люди остаются людьми, даже если «авторы захвачены своим собственным воображением». «Так или иначе, фильмы говорят о любви, сохранении человеческой жизни. У них есть гуманистический посыл, они стараются привить зрителю ценность семьи, дома, уважения к малой родине, ценность защиты своего маленького мира и мира в целом», — резюмировал он.
Московский кинофестиваль впервые прошел в 1935 году, в 1995 году было объявлено, что киносмотр станет ежегодным, однако в 1996 и 1998 годах фестиваль не проводился. С 1999 года ММКФ проходит каждый год. Президент кинофестиваля — режиссер Никита Михалков.