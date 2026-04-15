Имя выдающегося актера театра и кино, режиссера, Заслуженного артиста России Сергея Пускепалиса стало синонимом ответственного подхода к работе. Флегматичный и вдумчивый, он всегда тяготел к театру, предпочитая режиссерское кресло актерской карьере. Но массовому российскому зрителю Пускепалис запомнился в первую очередь по блестяще сыгранным ролям в полнометражных фильмах и сериалах.
Страшная автомобильная авария на трассе М-8 оборвала жизнь Сергея Пускепалиса, но за отпущенное ему время он успел сыграть около 70 ролей в кино, а также поставить значительное количество спектаклей в нескольких театрах. В этом году он мог отметить шестидесятый день рождения. К юбилею замечательного актера подготовили подборку его работ, которые стоит посмотреть.
«Простые вещи»
Карьеру киноактера Сергей Пускепалис начал в 2003 году с мелодрамы «Коктебель». Но настоящая актерская слава пришла к нему после выхода социальной драмы «Простые вещи» Алексея Попогребского, который также был режиссером «Коктебеля». Пускепалис сыграл в фильме главную роль врача-анестезиолога, подавленного ворохом навалившихся проблем. Однако, по ходу фильма его герой, Сергей Маслов, примиряется с ситуацией и обретает внутреннюю устойчивость, дающую ему силы разобраться с неприятностями.
Фильм, в котором одну из последних ролей сыграл выдающийся советский и российский актер Леонид Броневой, получил гран-при сочинского фестиваля «Кинотавр». Алексею Попогребскому достался приз за лучшую режиссуру, а Пускепалис стал лауреатом премии «Кинотавра» за лучшую мужскую роль.
«Как я провел этим летом»
В 2010 году Сергей Пускепалис продолжил работать с Алексеем Попогребским, снявшись в его новом фильме «Как я провел этим летом». В этот раз ему досталась роль начальника полярной метеостанции Сергея, который на пару со стажером Павлом (Григорий Добрыгин) завершает программу исследований и собирается домой. Однако пришедшая с большой земли радиограмма разрушает их планы.
Как и в случае с «Простыми вещами» сотрудничество актера и режиссера вышло удачным. Фильм завоевал ряд наград, среди которых два «Серебряных медведя» Берлинского фестиваля, из которых одного поделили Пускепалис и Добрыгин, а второго получил оператор Павел Костомаров. Также в копилке ленты «Золотой Хьюго», приз Лондонского кинофестиваля и «Золотой орел» для Попогребского.
«Крик совы»
Шпионский мини-сериал «Крик совы», снятый режиссером Олегом Погодиным появился в эфире «Первого канала» в ноябре 2013 года. Главную роль в нем сыграл Сергей Пускепалис, работа которого получила восторженные отклики зрителей.
Действие разворачивается в небольшом городке в Псковской области. Персонаж Пускепалиса, капитан КГБ Иван Митин расследует странный случай с раненым милиционером, который в бреду начал цитировать Гёте на чистом немецком языке. Постепенно перед работником госбезопасности становится все больше вопросов, а простое на первый взгляд задание открывает все новые и новые грани тайной жизни провинциального города.
За достоверное создание образа капитана КГБ Сергей Пускепалис был удостоен премии ФСБ. Также ему досталась премия Ассоциации продюсеров кино и телевидения и номинация на «Золотой орел».
«Клинч»
В октябре 2015 года в свет вышел фильм «Клинч», ставший первой и последней режиссерской работой Сергея Пускепалиса в кино. Главные роли в нем исполнили Сергей Серебряков и Ася Домская, а сценаристом стал Алексей Слаповский, пьесу которого «Блин 2» Пускепалис ставил, когда был режиссером театра имени Пушкина в Магнитогорске.
Несмотря на запутанный на грани мистики сюжет, фильм произвел впечатление на зрителей. Пускепалис получил за нее приз кинофестиваля «Амурская осень» как лучший режиссер. Также «Клинч» был признан лучшей дебютной работой на петербургском фестивале «Виват кино России!».
«А у нас во дворе...»
Детективный сериал «А у нас во дворе...» стал одной из самых масштабных и, к сожалению, незавершенной работой Сергея Пускепалиса. Он исполнил главную роль уволенного по ранению следователя Владимира Каленого, который коротает жизнь тем, что мрачно смотрит на окружающую действительность сквозь стекло очередной бутылки. Он ссорится с дворничихой Мавлюдой, приехавшей из узбекистана и поселившейся в подвале дома Каленого. Но внезапно именно с ней бывший полицейский находит общий язык и начинает серию расследований, касающихся жителей их общего дома.
Первый сезон «А у нас во дворе» вышел в 2017 году. На следующий год за эту роль Пускепалис получил «Золотого орла». В 2019 стартовал показ второго сезона. В июне 2022 года начались съемки нового, третьего сезона, которые прервала автокатастрофа, унесшая жизнь Пускепалиса. В память о нем режиссер сериала Ольга Музалева выпустила двухсерийный телефильм «А у нас во дворе. Прерванный сезон», в который вошли отснятые кадры и материалы со съемок, снабженные комментариями актеров.