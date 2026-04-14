Госдума приняла закон о госфинансировании отечественных мультфильмов

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о полном государственном финансировании производства и проката национальных анимационных фильмов для детей.
Документ был внесен на рассмотрение палаты парламента правительством РФ в декабре и принят в первом чтении в январе. Изменения предлагается внести в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ», предусмотрев возможность полного государственного финансирования производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и юношества.
Сейчас предусмотрено полное государственное финансирование производства и проката художественных фильмов для детей и юношества, однако эта норма не распространяется на анимацию.
«Такое разделение создает неравные условия финансовой поддержки для направлений игрового и анимационного кино, хотя оба они ориентированы на детско-юношескую аудиторию и выполняют одну и ту же крайне важную функцию — воспитание подрастающих поколений на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурных ценностей», — говорится в пояснительной записке.