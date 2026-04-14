Кристина Асмус показала свое детское фото в день 38-летия

Кристина Асмус в день своего рождения, 14 апреля, поделилась своим детским снимком в соцсетях. На нем юная актриса позирует на природе: в разноцветной футболке, кроссовках и в листьях папоротника вместо юбки. Волосы девочки собраны в хвост.
«Мне исполнилось 38 лет», — отметила артистка.
Позже Асмус опубликовала видео, на котором она задувает свечи на торте со свечами в форме числа «38» и улыбается. На актрисе — элегантное черное платье-пиджак с глубоким декольте и крупные серьги в тон. Образ дополнили укладка мягкими волнами и легкий макияж в нежно-розовых оттенках.
Подписчики пришли в восторг от публикации знаменитости, поздравив ее с днем рождения и осыпав комплиментами. «Совсем юная леди», «Красивая, талантливая, самодостаточная, успешная», «Невероятная», «Ты красавица», «Может, 28?», «Царица», — написали пользователи сети в комментариях.
Отметим, у Асмус есть 12-летняя дочь от шоумена Гарика Харламова. По мнению артистки, у них с Анастасией сложились доверительные отношения, о которых она сама мечтала в детстве. Недавно Асмус поделилась редким снимком с подросшей наследницей.
В марте актриса прокомментировала слухи о замужестве после примерки свадебного образа.