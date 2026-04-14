Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Кристина Асмус показала свое детское фото в день 38-летия

Актриса порадовала подписчиков трогательным архивным снимком
Елена Нужная
Автор Кино Mail
Кристина Асмус на премьере фильма «Космическая собака Лида», фото: пресс-служба
Кристина Асмус в день своего рождения, 14 апреля, поделилась своим детским снимком в соцсетях. На нем юная актриса позирует на природе: в разноцветной футболке, кроссовках и в листьях папоротника вместо юбки. Волосы девочки собраны в хвост.

«Мне исполнилось 38 лет», — отметила артистка.

Кристина Асмус в детстве / фото: соцсети
Позже Асмус опубликовала видео, на котором она задувает свечи на торте со свечами в форме числа «38» и улыбается. На актрисе — элегантное черное платье-пиджак с глубоким декольте и крупные серьги в тон. Образ дополнили укладка мягкими волнами и легкий макияж в нежно-розовых оттенках.

Кристина Асмус / фото: соцсети
Подписчики пришли в восторг от публикации знаменитости, поздравив ее с днем рождения и осыпав комплиментами. «Совсем юная леди», «Красивая, талантливая, самодостаточная, успешная», «Невероятная», «Ты красавица», «Может, 28?», «Царица», — написали пользователи сети в комментариях.

Отметим, у Асмус есть 12-летняя дочь от шоумена Гарика Харламова. По мнению артистки, у них с Анастасией сложились доверительные отношения, о которых она сама мечтала в детстве. Недавно Асмус поделилась редким снимком с подросшей наследницей. 

В марте актриса прокомментировала слухи о замужестве после примерки свадебного образа. 