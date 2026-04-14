Звезда «Холопа» сделала пластику груди: «Моя визитная карточка»

Актриса Ольга Дибцева призналась в соцсети, что сделала подтяжку груди. Звезда фильма «Холоп» решилась на пластику после рождения второго ребенка и сильного похудения. По словам знаменитости, для ее профессии очень важен внешний вид, поэтому она захотела преобразиться.
«После долгих раздумий я решилась на подтяжку груди! Внешность — это огромная часть моего профессионализма. Двое родов, кормление, набор и потеря 40 кг не могли не сказаться на моем теле, и я решилась на преображение. От природы у меня большая грудь, и она являлась своеобразной визитной карточкой многих моих ролей. Она выкормила двух детей, и пришло время дать ей новую жизнь», — поделилась артистка.
