«Он же не Киркоров»: Павленко раскрыл причины хейта в адрес Александра Петрова

Актер Александр Петров часто сталкивается с хейтом в свой адрес из-за одной главной причины — зависти к своему таланту. Об этом в интервью «Леди Mail» заявил его друг, коллега по готовящемуся к выходу фильму «Коммерсант» Никита Павленко. Он подчеркнул, что многие зрители привыкли к «кино-фастфуду» и ситкомам, поэтому не готовы воспринимать работы высокого уровня, в которых снимается Петров.
Артист подчеркнул, что знает Петрова как «тысячеликого» и очень талантливого актера. По его мнению, сыгранные им персонажи всегда непредсказуемы — зрители не знают, чего от них ждать, что доказывает его профессионализм. Он также подчеркнул, что уважает Петрова за личные качества и помощь людям.
«Для меня он — не просто коллега, а близкий друг, которого я безмерно люблю и уважаю. А хейт, что хейт… Он, наверное, даже должен существовать у артиста. Александр Петров же не Филипп Киркоров, чтобы всем нравиться», — добавил актер.
Он также отметил, что сам редко сталкивается с хейтом, так как старается не следить, что о нем пишут в интернете. По словам Павленко, ему достаточно знать, что сыгранные им роли дарят зрителям эмоции, помогают бороться с тяжелыми обстоятельствами.
«Я нередко получаю письма от матерей с благодарностями, что их дети выздоровели на моем творчестве», — отметил Павленко.