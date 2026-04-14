Фильм «Берлинский герой» режиссера Беккера закроет 48-й ММКФ

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Картина «Берлинский герой» немецкого режиссера Вольфганга Беккера станет фильмом закрытия 48-го Московского международного кинофестиваля. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе фестиваля.
Okko и «Среда» представят в России последний фильм Вольфганга Беккера. Премьера состоится в рамках закрытия 48-го Московского международного кинофестиваля
Показ последней работой Беккера, известного российскому зрителю по фильму «Гуд бай, Ленин!», премьера которого также прошла на ММКФ в 2003 году, состоится 23 апреля. В фильме снялись Даниэль Брюль, Кристиана Пауль, Юрген Фогель, Петер Курт, а главную роль исполнил Чарли Хюбнер. Сценарий Беккер написал совместно с Константином Либом по книге Максима Лео «Герой со станции Фридрихштрассе». Лента вышла в немецкий прокат 12 декабря 2025 года.
«Я считаю невероятным культурологическим успехом то, что нам удалось поработать с таким выдающимся немецким режиссером, как Вольфганг Беккер. Русскому зрителю будет интересно посмотреть, как жители Западного Берлина и как современное общество на самом деле тоскуют по Восточному Берлину, который тесно связан с нашей культурой», — сказал генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев, слова которого приводят в пресс-службе.
Картина расскажет о владельце убыточного видеопроката Михаэле Хартунге, чья жизнь меняется после журналистского расследования. Героя объявляют организатором крупного массового побега из ГДР, и, поддавшись искушению в виде щедрого гонорара, он подтверждает эту полуправдивую историю. Вскоре Михаэль становится национальным героем — участвует в телешоу и выступает в Бундестаге, однако с ростом популярности увеличивается и риск разоблачения.
Московский кинофестиваль впервые прошел в 1935 году, в 1995 году было объявлено, что киносмотр станет ежегодным, однако в 1996 и 1998 годах фестиваль не проводился. С 1999 года ММКФ проходит каждый год. Президент кинофестиваля — режиссер Никита Михалков.
