Александр Петров рассказал, почему не готов становиться режиссером

Актер признался, что ему поступают регулярные предложения снять фильм
Александр Петров на премьере фильма «Буратино», фото: пресс-служба

Актер Александр Петров пока не планирует менять амплуа. В интервью «Пятому каналу» он признался, что, несмотря на регулярные предложения попробовать себя в режиссуре, намеренно от них отказывается.

«Она (режиссура) меня догоняет, а я от нее убегаю. Она меня снова догоняет, я от нее убегаю», — образно описал свое положение Петров.

По его словам, переход в режиссерское кресло был бы преждевременным. Актер уверен, что еще не полностью реализовал свой потенциал в профессии, которой посвятил годы. Сидеть на двух стульях одновременно он не хочет и не видит в этом необходимости — сейчас его энергия и интерес полностью принадлежат актерской игре. При этом Петров не исключает, что однажды его мнение изменится.

«Рано или поздно режиссура меня догонит, и это будет тоже интересно», — отметил он.

Карьера Александра Петрова в кино началась в 2010 году с сериала «Голоса». Настоящая популярность пришла к нему после роли в комедийном проекте «Полицейский с Рублевки». Сегодня в его фильмографии более 90 работ, включая заметные роли в картинах «Лед», «Метод», «Текст» и «Звоните ДиКаприо!». Актер дважды становился лауреатом национальной кинопремии «Золотой орел».