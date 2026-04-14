Акиньшина позавидовала Климовой из-за отдыха на Мальдивах

Екатерина Климова второй раз за 2026 год отдыхает на жарком курорте. В январе она была во Вьетнаме с 17-летним сыном Корнеем, а в апреле отправилась на Мальдивы с десятилетней дочерью Беллой.
Накануне звезда поделились снимками, сделанными во время отдыха на берегу океана. Она рассказала, что получает удовольствие от прогулок и времени, проведенного с младшей наследницей.
Многие отреагировали на яркие фото и видео 48-летней актрисы и порадовались за нее. Однако нашлись и те, кто считает, что Климова слишком часто стала отдыхать. В числе недовольных оказалась и Оксана Акиньшина.
«Ой, зачастила ты, мать. Я начинаю злиться», — иронично высказалась актриса.
Климова также рассказала, чем занималась на Мальдивах. Она отметила, что у них было увлекательное путешествие: они с дочерью плавали с рифовыми акулами и стаями рыб, катались на яхте и гидроциклах. Во время отдыха звезда также успевала заниматься спортом.
«Мальдивы — это не только про “лежать на вилле и смотреть на океан”, это очень активный отдых, если ты сам этого хочешь», — подчеркнула артистка.
Напомним, Екатерина Климова родила Беллу от актера Гелы Месхи. У нее также есть 24-летняя дочь Елизавета Хорошилова, 19-летней сын Матвей Петренко и 17-летний сын Корней Петренко.
