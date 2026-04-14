«Отпечатки» — российская детективная драма о справедливости, моральном выборе и влиянии детских травм на взрослую жизнь. Сценарий проекта вдохновлен реальными историями воспитанников детских домов. Главные роли в сериале исполнили Оксана Акиньшина, Дмитрий Чеботарев, Полина Кутепова, Агриппина Стеклова и другие актеры.
В центре сюжета — лейтенант Следственного комитета Яна Князева, выросшая в детском доме и одержимая идеей справедливости. Она возвращается в родной Заречный, чтобы расследовать серию загадочных смертей выпускников детского дома. К делу подключается капитан местной полиции Денис Симонов, и постепенно расследование выводит героев на след тщательно скрываемой правды.
Съемки сериала проходили в Астрахани и на территории Астраханской области. Расскажем, какие локации стали ключевыми в создании визуальной атмосферы проекта и как они были использованы в кадре.
Локации, где проходили съемки сериала «Отпечатки»
На Астраханскую область выбор режиссеров пал не случайно: авторы проекта отмечали редкое сочетание природного и архитектурного разнообразия, которое позволяет создавать на экране убедительный образ вымышленного города.
Кроме того, Астрахань привлекла создателей проекта узнаваемой атмосферой, выразительной городской средой и контрастными локациями. В кадр попали как типичные жилые кварталы, так и более характерные точки города — улица Капитанская в Трусовский район, классические астраханские дворы и знаменитый дом с бутылками.
Одной из самых выразительных локаций стала чабанская стоянка в Наримановском районе — здесь пространство преобразовали в дом одной из героинь.
Съемки также проходили в Новокучергановке, на Петровской набережной, острове Городском, а также на улицах Свердлова, Эспланадной, Адмирала Нахимова и Советской Милиции. Среди других точек — Восточный обход Астрахани, мост через реку Прямая Болда, Новый мост, территория троллейбусного парка и лодочной станции, а также Икрянинский район.
Как отмечал режиссер Сергей Филатов, Астрахань заинтересовала съемочную группу своим географическим разнообразием: в пределах нескольких десятков километров здесь можно встретить и пустынные пейзажи, и лесные зоны, и водные пространства. Все это позволило создать на экране насыщенную и многослойную картину жизни Заречного.
Астрахань в сериале — это не просто фон, а полноценная часть повествования. Она может быть одновременно теплой и тревожной, обыденной и напряженной. В «Отпечатках» регион раскрывается как пространство с выразительным кинематографическим потенциалом.
Интересные факты о съемках сериала «Отпечатки»
Процесс создания сериала «Отпечатки» оказался не менее интересным, чем его сюжет. Рассмотрим несколько интересных деталей.
В титрах сериала указано, что его сюжет вдохновлен реальными событиями из жизни воспитанников детских домов. Авторы сценария творчески переработали эти истории, сохранив их социальную основу и эмоциональную достоверность.
На раннем этапе сериал носил название «Батор». Это сленговое обозначение здания школы-интерната, которое использовалось среди воспитанников детских домов. Позже создатели остановились на финальном названии «Отпечатки», более точно отражающем идею следов прошлого в жизни героев.
Актер Иван Петросян, исполнивший роль младшего лейтенанта полиции Заречного, делился впечатлениями о работе в регионе. Он отмечал теплую майскую погоду и рассказывал, что местные друзья из Астраханского драматического театра познакомили его с сельской жизнью, свозили на рыбалку и угостили сазаном.
В проекте приняла участие актриса с астраханскими корнями — Агриппина Стеклова, дочь народного артиста РФ Владимира Стеклова.
Режиссером проекта выступил Сергей Филатов, ранее работавший над сериалами «Урок» и «Бар „Один звонок“». Сценарий написали Никита Кукарцев и Калерия Демина.