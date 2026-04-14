Более 1000 звезд Голливуда подписали письмо против поглощения Warner

Более тысячи актеров, сценаристов и режиссеров поставили свою подпись под открытым письмом, в котором выступили против сделки Paramount по приобретению Warner Bros. Discovery.
В обращении, опубликованном в понедельник, 13 апреля, говорится, что объединение студий приведет к сокращению рабочих мест и ухудшению условий для участников рынка. В частности, это сократит возможности для авторов, снизит выбор для зрителей и увеличит траты для них, считают голливудские деятели.
В письме говорится, что в последние годы в отрасли снизились объемы производства и стал уже спектр проектов. Вопросы, какие фильмы снимать и на каких условиях, все решают крупные игроки, что ограничивает возможности независимых участников рынка, указали подписанты.
Они призвали генпрокурора Калифорнии Роба Бонту и регуляторов продолжить анализ сделки, ответив, что условием здоровой экономики является конкуренция, а дальнейшая консолидация медиарынка, по их мнению, уже оказывает давление на одну из ключевых отраслей США.
Под письмом подписались в том числе актеры Брайан Крэнстон, Хоакин Феникс, Гленн Клоуз, Лили Гладстон, Эмма Томпсон, Мариса Томей и Хавьер Бардем, режиссеры Йоргос Лантимос, Адам Маккей, Алекс Гибни и Дени Вильнев.
Ранее сообщалось, что Warner Bros. Discovery и Paramount Skydance договорились о продаже активов, в результате чего Paramount получает студийное подразделение и стриминговый бизнес партнёра. Общая сумма сделки оценивается в 110 млрд долларов с учетом около 29 млрд долларов долга.