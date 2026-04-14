Разработчик видеоигр Кодзима высказался о фильме «Кракен»

ТОКИО, 14 апреля. /ТАСС/. Японский разработчик видеоигр Хидео Кодзима, известный кинематографичностью своих работ, рассказал о покупке диска с российским фильмом «Кракен» (2025, реж. Николай Лебедев).
«Я хотел посмотреть “Кракена” (2025) от команды, создавшей “Т-34”, с тех пор, как увидел трейлер. В начале этого года фильм был показан в ограниченном прокате на ежегодном фестивале “Неизведанная зона кино 2026”, но я не смог его посетить. Теперь, когда вышел Blu-ray [с фильмом], я купил его, так что сегодня ночью я его посмотрю», — написал Кодзима в X, дополнив сообщение фотографиями диска.
Ранее геймдизайнер заявлял СМИ, что получает вдохновение из массовой культуры, в частности из кинофильмов.
Кодзима начал карьеру в игровой индустрии в 1986 году, когда присоединился к команде японской компании Konami в качестве дизайнера. Он участвовал в создании таких игр, как Snatcher, Policenauts, Irodori no Lovesong, но самая известная его работа — серия игр Metal Gear.
В 2005 году Кодзима возглавил собственную студию Kojima Productions, входящую в состав Konami. В 2015 году Кодзима покинул Konami и воссоздал Kojima Productions уже как независимую студию, известную благодаря серии игр Death Stranding.