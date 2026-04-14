Disney снимет фильм по популярной детской онлайн-игре Roblox

99 Nights in the Forest — это экшен-сурвайвал, в котором игрокам предстоит пережить 99 ночей в лесу с привидениями, пытаясь спасти четырех потерявшихся детей и сражаясь со свирепыми существами. Игре еще нет и года, однако она уже занимает седьмое место по популярности за всю историю Roblox: на ее счету почти 26 млрд посещений и рейтинг одобрения 90,6%. Пиковый онлайн проекта достигал 14,2 млн человек, что делает его третьим по этому показателю на платформе.