Екатерина Климова снялась в купальнике на Мальдивах

Екатерина Климова показала поклонникам, как проводит время на Мальдивах. Звезда опубликовала в соцсети снимок в эффектном монокини, сделанный на борту катера во время морской прогулки.
В подписи к фото Климова ответила на частый вопрос подписчиков о возможной скуке на курорте.
«Читаю ваши комментарии и вы часто спрашиваете: “А на Мальдивах не скучно? Что там делать, хватит на 2−3 дня максимум”. Честно? Мы здесь не успеваем просто полежать, мы все время чем-то заняты», — написала артистка.
По словам актрисы, отдых на островах может быть очень насыщенным. Она перечислила активные занятия, которые заполняют ее день: снорклинг с рифовыми акулами и стаями рыб, катание на гидроцикле по океану, тренировки в спортзале. Климова отметила, что последнее особенно важно из-за обилия местной вкусной еды, которая может добавить лишние килограммы.
«И Мальдивы — это не только про “лежать на вилле и смотреть на океан”, это очень активный отдых, если ты сам этого хочешь», — резюмировала Екатерина Климова.
