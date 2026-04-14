Стали доступны первые кадры со съемок новой драмы «Заложник» с Максимом Матвеевым, Николасом Муавадом и Дарьей Авратинской, дочерью Ирины Апексимовой и Валерия Николаева. Съемки сериала проходили в Объединенных Арабских Эмиратах, Турции и России.
События шестисерийного проекта разворачиваются в Москве в 2014 году. Максим Пожарский (Матвеев) — успешный финансовый аналитик, который приумножает капиталы и без того состоятельных клиентов. Он привык не задавать лишних вопросов и просто получать свои проценты. Но привычный мир рушится, когда его сестра Нина (Авратинская) — единственный по-настоящему близкий человек — пропадает на Ближнем Востоке. Деньги в этот раз бессильны, и Максу приходится самому отправиться в Сирию, раздираемую внутренними конфликтами и борьбой крупных держав за нефть и ресурсы. На границе его похищают повстанцы.
Чтобы выжить, Макс заключает опасную сделку с лидером террористической группы Саидом. Используя свои финансовые таланты, он начинает зарабатывать для него миллионы, но постепенно все глубже погружается в хаос местной реальности, переставая понимать, кто и ради чего проливает кровь.
На экране также появятся Александр Лазарев, Артем Быстров, Тони Гойянович, Фарес Ландулси, Рауф Бен Амор.
Идея проекта принадлежит Александре Ремизовой («Король и Шут», «Игры», «Триггер»). Сценарий написали Андрей Цибульский и Сергей Попов. Продюсируют сериал Александра Ремизова, Дмитрий Нелидов («Триггер») и Ольга Филипук («К себе нежно»).
Производством проекта занималась кинокомпания «Лунапарк» при участии Плюс Студии. Премьера «Заложника» состоится весной 2026 года на онлайн-платформе Кинопоиск.