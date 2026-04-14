События шестисерийного проекта разворачиваются в Москве в 2014 году. Максим Пожарский (Матвеев) — успешный финансовый аналитик, который приумножает капиталы и без того состоятельных клиентов. Он привык не задавать лишних вопросов и просто получать свои проценты. Но привычный мир рушится, когда его сестра Нина (Авратинская) — единственный по-настоящему близкий человек — пропадает на Ближнем Востоке. Деньги в этот раз бессильны, и Максу приходится самому отправиться в Сирию, раздираемую внутренними конфликтами и борьбой крупных держав за нефть и ресурсы. На границе его похищают повстанцы.