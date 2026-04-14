Алена Михайлова играет бадминтонистку в фильме «Смэш»

«Вообще, артисты — это очень координированные люди, но они очень занятые, у них есть свой график, поэтому в таких условиях научить их играть в бадминтон было непросто, — рассказала ТАСС главный тренер сборной России по бадминтону Клавдия Майорова. — Но обучались Таисия с Аленой очень быстро. Я не работала с ними, но у нас нашелся тренер, который имеет опыт работы с любителями. Он нашел с ними взаимопонимание, хотя порой ему приходилось весьма непросто, были иногда какие-то капризы. Девушки обучались не только игре в бадминтон, но и тому, что нужно уметь делать в фильме. Каким-то ударам, умению падать с ракеткой в руке. Девчонки молодцы, они загорелись, уже инфицированы бадминтоном, хотят играть в него дальше. Так что работа тренера не прошла даром».