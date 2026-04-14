Алена Михайлова играет бадминтонистку в фильме «Смэш»

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Известные российские актрисы Алена Михайлова и Таисия Калинина исполняют роли бадминтонисток сборной России в фильме «Смэш» — первой в истории отечественного кинематографа полнометражной художественной ленте про бадминтон. Об этом ТАСС сообщил автор сценария фильма Дэнуц Морога.
«Ольгу Гавриенко, главную героиню, играет Алена Михайлова, — рассказал Морога. — Роль капитана женской сборной России по бадминтону Елизаветы, которая младше Гавриенко на 12 лет, доверили Таисии Калининой. Главного тренера национальной команды играет Алена Хмельницкая, тренера по ОФП — Денис Прытков».
По словам Мороги, Михайлова и Калинина до съемок никогда ранее не играли в бадминтон.
«Вообще, артисты — это очень координированные люди, но они очень занятые, у них есть свой график, поэтому в таких условиях научить их играть в бадминтон было непросто, — рассказала ТАСС главный тренер сборной России по бадминтону Клавдия Майорова. — Но обучались Таисия с Аленой очень быстро. Я не работала с ними, но у нас нашелся тренер, который имеет опыт работы с любителями. Он нашел с ними взаимопонимание, хотя порой ему приходилось весьма непросто, были иногда какие-то капризы. Девушки обучались не только игре в бадминтон, но и тому, что нужно уметь делать в фильме. Каким-то ударам, умению падать с ракеткой в руке. Девчонки молодцы, они загорелись, уже инфицированы бадминтоном, хотят играть в него дальше. Так что работа тренера не прошла даром».
У Михайловой и Калининой есть дублеры, которые исполняют на площадке те элементы игры, которые по силу только профессионалам.
«Конечно, пришлось столкнуться с большими трудностями. Так, многократная чемпионка страны Женя Косецкая эмоционально очень похожа на Алену Михайлову, но выше на 20 см. И это вызывает при съемках определенные сложности. Поэтому Алене кроме Косецкой была выбрана еще одна дублерша, Виктория Воробьева, которая по физическим параметрам более похожа на Алену, но совершенно другая по характеру, более мягкая. Поэтому режиссер комбинировал на площадке. Когда нужно было показать на площадке эмоции, жесткую игру, выходила Женя Косецкая. Когда снимались какие-то проигрышные ситуации, в дело вступала другая спортсменка», — заключила Майорова.