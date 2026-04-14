Лунгин назвал Мамонова ключевой фигурой переходного периода от СССР к России

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Народный артист РФ режиссер Павел Лунгин назвал Петра Мамонова ключевой фигурой переходного периода от Советского Союза к Российской Федерации, символически выразившей безвременье 1990-х годов. Об этом лауреат Каннского кинофестиваля рассказал в беседе с ТАСС к 75-летию со дня рождения артиста.
«Сейчас возвращается значение Петра Мамонова как ключевой фигуры переходного периода от Советского Союза к новой Российской Федерации. Его группа “Звуки Му” была наполнена странными движениями, песнями потерянного человека: он падал, он стоял, и в этом он подсознательно выражал безвременье перехода от Советского Союза к новой России. Потом, когда переход уже окончательно состоялся, он остановил свою концертную деятельность, несмотря на то что у него был заключен контракт с крупным английским продюсером, распустил группу и стал актером», — рассказал собеседник агентства.
По словам Лунгина, Мамонов прожил четыре жизни — хулиган, рок-звезда, актер и старец. В роли актера Мамонов снялся в трех фильмах режиссера — «Такси-блюз», «Остров» и «Царь».
«И, осознавая ту же линию потерянного человека в поисках правды и смысла, он пришел к Богу и к церкви. И свою четвертую жизнь он прожил как миссионер, проповедник, как отшельник и старец. Мне кажется, что он из-за этого стал такой символической фигурой прошедших лет, и, может быть, он самый интересный персонаж девяностых годов», — считает режиссер.
В марте Лунгин сообщил ТАСС о завершении монтажа своего документального фильма «Человек, который разговаривал с Богом», или «Четыре жизни Петра Мамонова». Режиссер добавил, что зрители увидят картину не раньше июня, он ожидает выхода ленты в широкий прокат.
Чем известен
Петр Мамонов родился в Москве 14 апреля 1951 года. В первую очередь он стал известен как рок-музыкант: в 1982 году основал рок-группу «Звуки Му», также занимался сольной карьерой. В феврале 2015 года было объявлено, что Мамонов собрал коллектив, получивший название «Совершенно новые Звуки Му».
Помимо музыкального творчества, Мамонов известен работами в театре и кино, сыграл в фильмах «Игла» (1988), «Такси-блюз» (1990), «Нога» (1991), «Время печали еще не пришло» (1995), «Остров» (2006), «Царь» (2009), «Игла Remix» (2010), «Шапито-шоу» (2011), «Иерей-сан» (2015) и других.
С большим успехом шли его спектакли «Лысый брюнет», «Есть ли жизнь на Марсе», «Шоколадный Пушкин», «Мыши, мальчик Кай и снежная королева» и другие.
Мамонов умер 15 июля 2021 года в возрасте 70 лет.