Программный директор Кудрявцев: на ММКФ остаются жесткие критерии отбора фильмов

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Отборочная комиссия Московского международного кинофестиваля сохраняет жесткие критерии отбора фильмов, которые представят на смотре, всего в программу вошло более 200 фильмов. Об этом ТАСС рассказал программный директор ММКФ Иван Кудрявцев.
«Мы действительно сохраняем довольно жесткие критерии отбора. В первую очередь для нас важна художественная ценность фильма и актуальность картины. Нам нравится, когда фильм поднимает самые острые вопросы времени, которое мы сегодня проживаем. Также важна событийность: мы отбираем фильмы, которые будут показаны здесь впервые. ММКФ известен как фестиваль, открывающий новые имена», — сказал он.
Он уточнил, что в этом году в программу вошли более 200 кинолент. Смотр также сохранил четыре основные программы: основной международный конкурс, в котором участвуют 13 картин, национальный конкурс «Русские премьеры», в котором представлены 7 фильмов, 8 кинолент в документальном конкурсе и 10 картин в конкурсе короткометражного кино.
«Плюс десятки фильмов будут представлены во внеконкурсных программах, среди которых есть как просветительские, так и экспериментальные», — добавил Кудрявцев.
Московский кинофестиваль впервые прошел в 1935 году, в 1995 году было объявлено, что киносмотр станет ежегодным, однако в 1996 и 1998 годах фестиваль не проводился. С 1999 года ММКФ проходит каждый год. Президент кинофестиваля — режиссер Никита Михалков. ТАСС — информационный партнер ММКФ.