«Дом кино»: 73% россиян заявили о нехватке реалистичных героев в детском кино

«В честь 20-летия “Дом кино” (входит в “Цифровое телесемейство”) провел исследование среди своей аудитории и выяснил, какой киноконтент находит наибольший отклик у россиян, и как зрители предпочитают его смотреть. В детско-юношеском кино участники опроса отметили нехватку реальных героев, которые были бы близки современным подросткам, и на которых хотелось бы равняться (73%)», — говорится в исследовании.