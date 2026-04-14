Завершились съемки фильма «Человек-пароход» с Пеговой и Трибунцевым

«Только что, буквально пару дней назад, закончились съемки. Мы снимали на круизном лайнере в Турции. Две недели на корабле, в море, путешествовали. Снимались с Тимофеем Трибунцевым. Режиссер — Ваня Соснин. Поэтому, я надеюсь, получится классная история. Во всяком случае, это были незабываемые съемки: в моей жизни такого еще не было. Называться будет “Человек-пароход”», — сказала она.