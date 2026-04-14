Завершились съемки фильма «Человек-пароход» с Пеговой и Трибунцевым

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Народная артистка РФ Ирина Пегова и актер Тимофей Трибунцев сыграли в фильме Ивана Соснина «Человек-пароход». Съемки ленты завершены, сообщила ТАСС Пегова.
«Только что, буквально пару дней назад, закончились съемки. Мы снимали на круизном лайнере в Турции. Две недели на корабле, в море, путешествовали. Снимались с Тимофеем Трибунцевым. Режиссер — Ваня Соснин. Поэтому, я надеюсь, получится классная история. Во всяком случае, это были незабываемые съемки: в моей жизни такого еще не было. Называться будет “Человек-пароход”», — сказала она.
Работа над фильмом велась непосредственно во время рейса по маршруту Сочи — Стамбул — Мармарис — Аланья — Александрия — Измир — Амасра — Сочи.
«Помимо морских пейзажей, в картине будут запечатлены городские локации Турции. За время съемок команда пройдет через четыре моря: Черное, Мраморное, Эгейское и Средиземное», — отмечали ранее в кинокомпании Red Pepper Film.
По сюжету герой Трибунцева — мужчина по имени Анатолий — уже долгое время живет на лайнере, не покидая его. Его привычный уклад нарушает появление новой сотрудницы Лили, роль которой исполняет Пегова. Премьера проекта запланирована на 2027 год. Картина является копродукцией России и Турции.