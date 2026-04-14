Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Завершились съемки фильма «Человек-пароход» с Пеговой и Трибунцевым

Работа над фильмом велась во время рейса по маршруту Сочи — Стамбул — Мармарис — Аланья — Александрия — Измир — Амасра — Сочи
Ирина Пегова на премьере фильма «Август», фото: пресс-служба

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Народная артистка РФ Ирина Пегова и актер Тимофей Трибунцев сыграли в фильме Ивана Соснина «Человек-пароход». Съемки ленты завершены, сообщила ТАСС Пегова.

«Только что, буквально пару дней назад, закончились съемки. Мы снимали на круизном лайнере в Турции. Две недели на корабле, в море, путешествовали. Снимались с Тимофеем Трибунцевым. Режиссер — Ваня Соснин. Поэтому, я надеюсь, получится классная история. Во всяком случае, это были незабываемые съемки: в моей жизни такого еще не было. Называться будет “Человек-пароход”», — сказала она.

Тимофей Трибунцев

Работа над фильмом велась непосредственно во время рейса по маршруту Сочи — Стамбул — Мармарис — Аланья — Александрия — Измир — Амасра — Сочи.

«Помимо морских пейзажей, в картине будут запечатлены городские локации Турции. За время съемок команда пройдет через четыре моря: Черное, Мраморное, Эгейское и Средиземное», — отмечали ранее в кинокомпании Red Pepper Film.

По сюжету герой Трибунцева — мужчина по имени Анатолий — уже долгое время живет на лайнере, не покидая его. Его привычный уклад нарушает появление новой сотрудницы Лили, роль которой исполняет Пегова. Премьера проекта запланирована на 2027 год. Картина является копродукцией России и Турции.