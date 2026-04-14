Умер молдавский актер и «король юмора» Георге Урски

В Молдавии на 78-м году жизни скончался известный актер и юморист Георге Урски, передает Life.ru. О смерти артиста сообщила его семья в социальной сети.
«После долгих лет борьбы за жизнь его душа наконец обрела покой. Прими его, Господи, в свой мир и свет», — говорится в сообщении близких.
Урски, которого в республике называли «королем юмора», был знаковой фигурой национальной культуры. Он окончил «Щуку» в 1969 году, учился с Константином Райкиным и Яном Арлазоровым, затем вернулся в Кишинев в театр «Лучафэрул».
Артист писал пьесы, снимал кино («Кто нанимает, тот и платит», «Ой, ой, не наливай»). В 2011 году он перенес тяжелый инсульт и был вынужден уйти со сцены. Урски удостоен звания Народного артиста Молдавии, ордена Республики и Национальной премии.