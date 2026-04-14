Фанаты обеспокоены «резко постаревшей» 46-летней звездой «Людей Икс»

Поклонники Джеймса МакЭвоя отметили, что актер сильно изменился внешне, и забеспокоились
Источник: Legion-Media.ru

Пользователи интернета активно обсуждают внешность Джеймса МакЭвоя после того, как актер опубликовал в своем блоге в социальных сетях новое видео. Поклонники считают, что 46-летний Джеймс выглядит гораздо старше своих лет.

В видео звезда «Людей Икс» рассказывает о фильме «Калифорнийские интриги», при создании которого он дебютировал в качестве режиссера. Но фанаты исполнителя заметили прежде всего его седину и новые морщины.

Джеймс МакЭвой / фото: соцсети

По мнению многих, Джеймс уже не напоминает ни галантного фавна Тумнуса («Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф»), ни возлюбленного Киры Найтли из «Искупления», ни все 23 личности из «Сплита».

«Я не верю, что он так постарел», «Жаль, что время так беспощадно с нами», «Скажите, что это просто фильтр», — отозвались поклонники актера.

Другие фанаты отреагировали с юмором: «Друзья, спокойно, он не постарел, а просто снова перевоплотился в одну из своих личностей. Все в порядке».

Кадр из фильма «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф»

Ранее МакЭвой побывал на популярном шоу Ромеша Ранганатана, где рассказал, что не боится стареть.

«Я считаю, что у меня все в порядке. Думаю, я неплохо выгляжу», — сказал актер. Также Джеймс заметил, что получает ту или иную роль не из-за внешности, а благодаря актерским данным.

Кадр из фильма «Искупление»

По мнению МакЭвоя, косметические процедуры, которыми многие злоупотребляют, не дают нужного эффекта.

«Дело в том, что ты не выглядишь моложе. Ты просто выглядишь странным», — отметил актер.

Ранее Джеймс МакЭвой признался, что четыре года скрывал рождение сына.