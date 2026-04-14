Традиционно симпатичным девочкам прочат карьеру артистки. И действительно, при слове актриса вспоминаются обворожительные красавицы, купающиеся в лучах всеобщего обожания. Совсем другое дело — женщины на экране. Они вовсе не обязаны быть безусловно прекрасными. Более того, временами по воле режиссера на свет появляются неприятные, безобразные, а порой и внушающие панический ужас женские персонажи.
На заре кинематографа зрители были еще не избалованы спецэффектами, и создать отталкивающего женского персонажа было не так уж сложно. Так, в фильме ужасов 1935 года «Невеста Франкенштейна» изображавшей свежесозданную подругу монстра Эльзе Ланчестер достаточно было дерганых движений нескольких швов на шее, чтобы добиться нужного результата. Но со временем кинематографисты поднаторели в создании пугающих образов, многие из которых вызывают ужас даже спустя десятилетия после выхода фильма. Вспоминаем наиболее жутких представительниц прекрасного пола в кино.
Риган Макнил
Культовый фильм ужасов 1973 года «Изгоняющий дьявола» произвел настоящий фурор в мировом прокате. Зрители падали в обморок, уезжали в больницы с сердечными приступами. В некоторых странах фильм вовсе отказались показывать. Но при этом он получил две премии «Оскар», четыре «Золотых глобуса» и многократно окупился в прокате.
Причиной ажиотажа во многом являлась самоотверженная работа юной актрисы Линды Блэр, сыгравшей одержимую девочку Риган Макнил. На экране она плевалась зеленой жижей, билась в конвульсиях, визжала, злобно смеялась, изрыгала ругательства, двигала мебель силой мысли и нецелевым образом использовала распятие. Для достижения нужного эффекта актрису тщательно гримировали, а в отдельных сценах подменяли специальным латексным манекеном.
Зельда Голдман
Фильм «Кладбище домашних животных» по сценарию известного писателя Стивена Кинга изобилует сценами ужасов. В итоге в живых не остается ни одного главного героя, включая кота Черча, погибшего первым. Но наиболее отвратительного вида женский персонаж возникает в нем еще в середине действия, когда жена главного героя Рэйчел Крид (Дениз Кросби) вспоминает, как в детстве она стала свидетельницей смерти своей сестры Зельды.
Зельда Голдман, страдавшая от неизлечимого заболевания, появляется в виде женщины в голубой пижаме, которая прикована к постели. В момент смерти она конвульсивно извивается, страшно хрипит и поворачивает голову на 180 градусов. Возможно, особенно отталкивающей Зельду Голдман сделало то,что сыграл ее американский актер и режиссер Эндрю Хубацек, известный также по боевику 1989 года «Голубая сталь».
Садако Ямамура
Вызывающий дрож персонаж по имени Садако Ямамура (Риэ Ино) является героиней корейского фильма ужасов «Звонок», выпущенного режиссером Хидео Наката в 1998 году. По сюжету она является духом молодой женщины, которую сбросили умирать в колодец, и теперь она, предварительно позвонив по телефону, убивает людей, посмотревших проклятую видеокассету.
В 2002 году на экраны вышел несколько более известный американский ремейк с тем же названием. Роль кровожадной девушки-призрака с черными волосами, скрывающими лицо, в нем исполнила Дэйви Чейз. Спустя три года Чейз вернулась к своей роли в сиквеле «Звонок 2», но в перезапуске 2017 года ее сменила более молодая Бонни Морган.
Сильвия Гануш
Пожилая цыганка Сильвия Гануш (Лорна Рэвер) из фильма Сэма Рэйми «Затащи меня в Ад» даже в спокойной обстановке умудряется отталкивающе выглядеть. Старуха с покрытым морщинами лицом приходит в банк к главной героине Кристин Браун (Элисон Ломан), чтобы попросить отсрочку по кредиту. А когда получает отказ — проклинает девушку.
Уже в сцене в банке Гануш проявляет свой злобный характер и, на мгновение преобразившись, подобно хоббиту Бильбо из первой части «Властелина колец», набрасывается на Кристин. Однако по-настоящему ужасной она предстает в ночном кошмаре девушки, засыпая ее могильными червями из своего рта. За эту роль Лорна Рэвер получила премию «Сатурн» как лучшая актриса второго плана.
Королева-Матка
Как ни велико количество гуманоидных страхолюдин, но наиболее ужасающим персонажем женского пола в кинематографе является, пожалуй, Королева-Матка, появляющаяся в фантастическом боевике «Чужие». Именно она до последнего преследует главную героиню Эллен Рипли в исполнении молодой и энергичной Сигурни Уивер.
Опознать в Королеве-Матке женщину помогают головной гребень, отсутствующий у мужских особей, солидные размеры, пяточные шпоры, напоминающие каблуки, а также огромный яйцеклад, от которого она, впрочем, может отсоединяться. Поскольку фильм снимался в 1985 году, когда компьютерная графика еще не позволяла создавать подобных существ цифровым способом, для съемок создали четырехметровую аниматронную куклу, внутри которой пряталось сразу два оператора. Отдельно сделали голову Королевы, которой дистанционно управляли четыре человека.