Актриса Гринева опубликовала редкое фото с мужем-фигуристом и повзрослевшей дочерью

Актриса Ирина Гринева поделилась в соцсети редким семейным фото. Звезда «Раневской» позировала дома с мужем-фигуристом Максимом Шабалиным и повзрослевшей дочерью Василисой возле обеденного стола. Артистка показала подписчикам, как они отпраздновали Пасху.
Знаменитость на девять лет старше Шабалина. Актриса рассказывала в интервью, что сначала не восприняла ухаживания молодого фигуриста всерьез, но разница в возрасте ее никогда не смущала, и в 2010 году она вышла замуж за спортсмена. А в 40 лет звезда впервые стала матерью, и Гринева считает это лучшим событием в жизни.
