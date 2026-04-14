Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Талия Райдер заменит Софи Тэтчер во втором сезоне сериала с Марком Эйдельштейном

Съемки второго сезона сериала стартовали в США
Источник: Legion-Media.ru

Вместо Софи Тэтчер роль миссис Смит в сериале сыграет Талия Райдер («Вестсайдская история» и «Джойка»), передает The Hollywood Reporter. Съемки шоу начались.

Вторая главная роль в «Мистере и миссис Смит» принадлежит российскому актеру Марку Эйдельштейну («Анора»).

Изначально роль миссис Смит предлагали Билли Айлиш, но не договорились из-за плотного графика певицы. Далее появились слухи о Тэтчер.

«Мистер и миссис Смит» является переосмыслением оригинального фильма 2005 года с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли.