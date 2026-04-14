Талия Райдер заменит Софи Тэтчер во втором сезоне сериала с Марком Эйдельштейном

Вместо Софи Тэтчер роль миссис Смит в сериале сыграет Талия Райдер («Вестсайдская история» и «Джойка»), передает The Hollywood Reporter. Съемки шоу начались.
Вторая главная роль в «Мистере и миссис Смит» принадлежит российскому актеру Марку Эйдельштейну («Анора»).
Изначально роль миссис Смит предлагали Билли Айлиш, но не договорились из-за плотного графика певицы. Далее появились слухи о Тэтчер.
«Мистер и миссис Смит» является переосмыслением оригинального фильма 2005 года с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли.